"Дата - неважлива, це - не догма": Епіфаній розповів, коли Україна святкуватиме Різдво та Покрову

Про те, які можуть бути рішення щодо святкування Різдва 25 грудня розповів предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній у ексклюзивному інтерв'ю під час в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

«Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Торік я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв’язку с війною ми бачимо, що процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запити наших вірних. Тому в цьому році ми дозволили святкувати 25 грудня», - пояснив Епіфаній.

За його словами, святкують взагалі 25 грудня, просто по різних календарях.

«Немає 7 січня, це 25 грудня згідно з юліанським календарем. Але ми стали на шлях реформи церковного календаря. Ми хочемо зробити все задля того, щоб буде єдність і в церкві, і в суспільстві. Згідно з опитувань, ми бачимо, що зараз кількість тих, які бажають зміни - є вже можливо навіть більше, ніж тих, які хочуть залишитись на старому стилі. Тому ми будемо вивчати на наступному засідання синоду те, що відбулося і звичайно, що будемо приймати рішення. Це не рішення синоду буде. Синод передасть на собор і далі буде прийматися рішення більш глобальне до зміни всього календаря», - додав він.

Епіфаній додав, що зміна календаря стосується не тільки святкування Різдва, але святкування інших можливих дат церковних протягом року, до яких ми дуже звикли з вами.

«І якщо їх міняти, то ми повинні бути свідомими того, що ми стаємо на рейки нового календаря і святкуємо дати по-іншому. Але я бачу, що сприйняття є і тому ми будемо робити все задля того, щоб втілити календарну реформу протягом наступного року в життя», - зауважив він.

На запитання журналістки про те, що і Покрову українці вже святкувати будуть святкувати 1 жовтня, очільник ПЦУ Епіфаній, що питання трішки складне, у зв’язку з тим, що 14 жовтня в цей день святкується декілька подій, в тому числі не тільки суто церковне свято, але й День козацтва, День українського війська, день УПА тощо.

«Буде трошки складно, адже це - це державний вихідний, тому це потрібно узгоджувати з державою. Можливо, ми залишимо Покрову 14 жовтня, навіть коли ми перейдемо на новий календар. Ми можемо щось змінювати, бо це таке, наше українське свято, хоча воно пішло з Візантії, але там його так не святкують урочисто. Ну практично не приділяють такої уваги, як православні українці. Тому треба вивчати настрої, аналізувати і тоді ухвалювати певні рішення», - пояснив священник.

Щодо Водохреща 7 січня, то він переконаний, що спочатку людям буде незвично, але потім зникнуть.

«Дати - відносні, і Різдво, і інші свята. Тобто ми не говоримо, що Христос народився саме в таку то дату, бо це складно визначити, але церква створила таку систему календаря, де все чітко визначено дати тощо. Тому ми будемо далі, якщо вже перейдемо на новий календар, то будемо звикати до інших дат. Дата - це не важливо, це - не догма. А важливо те, що ми святкуємо. Ми святкуємо прихід в світ обіцяного Месії, Христа Спасителя, який прийшов заради нашого спасіння. Для того, щоб звершити спасіння кожного із нас. Це головне, а не 25 чи 7. Дата не має такого значення, такого особливого, як має сама суть події, яку ми відзначаємо», - резюмував Епіфаній.

Заяви Епіфанія

Раніше Епіфаній висловився про Києво-Печерську лавру. Мовляв, йдеться про закладення одного з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви.

До того Епіфаній заявив, що глава РПЦ Кирил став на бік Антихриста. Він нагадав, що саме патріарх Кирил є співтворцем та провідником злочинної ідеології "русского міра".

Також митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною.

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