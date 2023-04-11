“Дати вудку, а не рибу”: в Одесі для дітей-переселенців діють курси, які дадуть можливість прогодувати себе будь-де

Перукар, барбер, майстриня манікюру, кухар чи столяр - спеціальності, які були і будуть потрібні завжди, отримують діти та підлітки в Одесі. Переселенців та постраждалих від війни безкоштовно вчать фахові викладачі на курсах, які відкрилися на базі благодійного фонду. Школа професій, певні організатори, допоможе молоді підтримати себе і свої родини у кризові часи, йдеться в ТСН.

12-річній Насті із Сєверодонецька стали до вподоби курси майстрині манікюру, їх оплатити родина не змогла, але дівчинка вже здобула тут не лише навички. “Я тут знайшла друзів, мені стало тут легше. В перші дні було тяжко, ні з ким було спілкуватись. Мені подобаються всі техніки манікюра окрім обрізки кутикул - це страшно, можна порізатись”, - каже дівчинка.

Неподалік вчать майбутніх кухарів. Переселенці тут – не тільки учні, а й деякі викладачі. Вони мають спільну біду і змушені пристосовуватися до нового життя, але й порозумітися їм простіше. “Звичайно діти відволікаються, вони бачать мету, до якої вони повинні прагнути і я хочу сказати, що будь-який психологічний стан дискомфорту, лікується якимось видом роботи”, - каже майстриня Наталія.

Більшість з цих дітей вже допомагали батькам на кухні, але тут - інший рівень. З такою практикою можна претендувати на місце на професійній кухні, або ж заввиграшки готувати вдома навіть з обмалі продуктів. “У нас є набір продуктів, вони в кошику, що йдуть на благодійність. Там є борошно, там є гречка, є вівсяна крупа, квасоля. От ми почнемо з цих продуктів щось фантазувати, коли є м’ясо, коли є птиця… Можна все приготувити”, - переконує майстриня Людмила.

Деякі діти готувалися до вступу, або вже почали навчатися на юристів, педагогів, програмістів. Натомість через війну змушені допомагати батькам і заробляти. Вміння робити щось корисне руками – завжди стане у нагоді.

В окремому класі навчають перукарів, барберів та майстрів манікюру. Навчання – безкоштовне. Ці діти й без того у скруті, тут їм хочуть дати їм не рибу, а вудку. “Якщо один раз людина навчилася стригти, вона завжди буде стригти, Якою б вона професією не займалася, вона обов'язково буде стригти всіх друзів. Вам треба руки, ножеці і гребінець і у вас завжди будуть гроші в будь-якій країні”- каже викладач перукарської справи.

Від перукарів до столярів: в Одесі маленьких переселенців безкоштовно вчать прикладним професіям

Стане фахом усього життя, допоможе в побуті чи просто відволікатиме від переживань чи стресів – для організаторів курсів будь-який з цих результатів - успішний. “Кожна дитина після закінчення курсу отримає диплом про допрофесійну підготовку, ми сподіваємося, що оволодіння цією професією дасть можливість нашим учням і прогодувати себе, і надалі реалізувати себе”, - каже адміністраторка фонду “Добрий самарянин” Наталія Терехова.

Поки ж випускники курсів зможуть допомагати у центрі для нужденних безкоштовно підстригти чи зробити манікюр, долучитися до приготування благодійних обідів. Це буде водночас і практика, і естафета добра та взаємодопомоги.

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