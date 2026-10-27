Дати масованих атак по Україні Путіну готують шамани: дослідники приголомшили моторошним графіком Путіна

За спостереженнями експертів, Росія дуже часто наносить масовані удари під час повного місяця. / © ТСН

Реклама

На незвичну обставину у війні в Україні днями звернув увагу військовий експерт Олег Жданов. За його словами, простежується збіг у тому, що таке астрономічне явище як повний місяць, повня, росіяни не пропускають і зокрема цими ночами здійснюють масовані атаки по Україні. Про загрозу удару Жданов розповів у коментарі для ТСН.ua вчора, 26 жовтня і, як відомо, вночі росіяни здійснили такий удар.

«Тут уже навіть конспірологія є. Кожну повню вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам у конспірологію і не займаюсь цим, але збіг такий, на жаль, існує», — сказав Жданов вчора.

Реклама

Згідно зі статистикою, у кожну повню протягом останніх 12 місяців, від жовтня 2025 року до 27 жовтня 2026 року включно, Росія здійснювала масовані атаки — або дронові, або ракетні, або комбіновані. Звісно, нищівних ударів РФ завдавала по Україні і в інші дні, але повню не пропускала.

Реклама

Зі свого боку, дослідник містичних вчень Ігор Мехеда, який неодноразово висловлював впевненість у тому, що Путін та його оточення є прихильниками шаманства та окультизму, в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Тут дуже мало збігів. Тут видно, що це робиться свідомо», — каже дослідник Мехеда.

Та продовжує: «Деякі російські атаки, наприклад, здійснювались у сонячні та місячні затемнення. Або у повню, або під час нового місяця. Це має обґрунтування. Що таке повний місяць? Якщо брати до уваги давні духовні традиції різних народів світу, зокрема, ведичні, то там вважається, що між вищими силами та людьми було ухвалено угоду. Згідно з нею, вищі сили зобов’язувалися допомагати. Печаткою на цій угоді був повний місяць. У Кремлі також вважають, що виконують певну місію, що мають керувати світом, що їм буде допомога, якщо здійснять удари під час повного місяця, у повню. Але це є хибною думкою. Навіть сучасні релігійні лідери різних країн висловлювались про те, що вищі сили не на боці росіян».

Реклама

На переконання Ігоря Мехеди, здійснюючи удари під час повного місяця, Путін, вочевидь, розраховує на те, що переможе, і противник здасться.

«Путін розраховує на допомогу світлих сил, оскільки вважає себе світлою силою. Деспотичні правителі завжди вважали себе світлими силами. Таким був і Гітлер, він вважав себе рятівником світу. Історія наводить і такий приклад: Гітлер консультувався з астрологами, які радили йому, коли проводити військові операції. Своєю чергою, коли про це дізналися британці, то зробили так, що гітлерівські астрологи отримували недостовірні дані, щоб прогнози цих астрологів збігалися з можливостями англійців. Тобто чекали на військові операції там, куди вкаже потрібний прогноз. Архів з такими даними було відкрито 1970 року», — каже Ігор Мехеда.

На його думку, Путін зараз повторює ідеї Аненербе (окультно-ідеологічна організація Третього Рейху, яка була створена наприкінці 1930-х років).

«Ця організація намагалася рекомендувати Третьому Рейху застосовувати елементи міфів під час військових операцій. Тобто Росія у цьому не перша — значна частина матеріалів Аненербе перебуває, як відомо, у Москві. Вочевидь, читають та намагаються відтворити. Але Третьому Рейху це не допомогло — вищі сили «надавали йому по голові», — резюмує дослідник.

Реклама

Водночас Ігор Мехеда ставить запитання про те, чому Путін здійснив повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, хоча повня була 16 лютого.

«Це залишається незрозумілим», — каже Мехеда. Як відомо, низка впливових західних медіа, посилаючись на дані розвідок, припускали, що Росія розпочне повномасштабну агресію саме 16 лютого 2022 року.

За словами дослідника, все ж таки наступна повня не означатиме, що Росія стовідсотково здійснить чергову масовану атаку.

Повня: чому її вважають особливим явищем

Своєю чергою, дослідник етнографії, людина, яка за фахом є вчителем історії, Юрій Дахно в коментарі для ТСН.ua розповів, що таке астрономічне явище як повня частина українського суспільства вважає містичною подією.

«Начебто в такі ночі активізується вся нечисть. У селах люди поважного віку розповідають, що у такі ночі до хат підбігали вовки та заглядали у вікна, також у селах розповідали, що якщо є відьма, то може начебто перетворитись тимчасово на якусь тварину. У народному повір’ї навіть існує порада, що у таку істоту-перевертня треба кинути срібну монету і тоді з’явиться її справжнє обличчя. За такими сюжетами у давнину складались, наприклад, казки. Не виключено, що і Путін, здійснюючи обстріли у такі ночі під час повного місяця, може бути прихильником окультизму, якому хочеться більше крові та примноження руйнувань в Україні», — каже Юрій Дахно.

Путін вірить шаманам: свідчення росіян

Про те, що Путін є прихильником шаманів — про це неодноразово з’являлась інформація в декількох джерелах.

Наприклад, за словами колишньої депутатки російської Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Марії Максакової, чинний президент Росії тяжіє до містичного мислення і дуже легко вірить в ефективність шаманських обрядів.

«Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі з Шойгу в однакових костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кількох верблюдів, щоб Путін не втратив залишки свого здоров’я», — розповідала вона у програмі «Аргумент».

А російський політолог, який критикує президента РФ Володимира Путіна, Валерій Соловей розповідав 2022 року, що остаточне рішення щодо повномасштабного вторгнення Путін «ухвалив після обрядів, проведених шаманами, яких привіз Шойгу».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що відома карпатська мольфарка приголомшила прогнозом щодо закінчення війни в Україні. Війна в Україні, за прогнозом карпатської мольфарки, може зазнати змін певного найближчого місяця.





Новини партнерів