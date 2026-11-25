Колишнього суддю Ігоря Зварича було звільнено із в’язниці за «законом Савченко». Колаж / © ТСН

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Після 10 років абсолютної медійної тиші дав про себе знати колишній суддя та колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду 64-річний Ігор Зварич. Він став відомим після того, як за даними тодішнього слідства у нього вдома, в кабінеті та у заступників у 2008 році правоохоронці виявили 1 мільйон доларів та велику суму у гривнях. Тоді Ігор Зварич публічно заявляв: «Ну є в українців така звичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом».

Після завершення слідства Оболонський районний суд Києва у вересні 2011 року визнав Ігоря Зварича винним у одержанні хабарів та призначив йому 10 років позбавлення волі. Частину свого терміну Зварич перебував у СІЗО, іншу частину — у колонії, де утримувалися колишні, засуджені за скоєння злочинів правоохоронці. Але через дію «закону Савченко» колишнього суддю Ігоря Зварича звільнили достроково — це сталося у січні 2016 року.

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Як з’ясував ТСН.ua, зараз, восени 2026 року у публічному доступі з’явилася декларація Ігоря Зварича, де зазначено, що він відносно нещодавно був кандидатом на посаду головного спеціаліста юридичного відділу Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області.

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Безпосередньо керівник цього юридичного відділу, Роман Феданяк у коментарі для ТСН.ua підтвердив, що одним з працівників цього підрозділу є Зварич Ігор Степанович, колишній суддя.

«Так, дійсно, така людина у нас працює в юридичному відділі сільської ради на посаді головного спеціаліста. До обов’язків такого спеціаліста входить підготовка листів, відповідей, ведення переписок. Типова буденна робота юридичного відділу. Він є професійним правником, гарним спеціалістом. Зауважень до нього не маю, немає передостережень. Порядна людина. Працює у нас від вересня», — повідомив нам пан Роман Феданяк.

У відкритих джерелах зазначається, що село Давидів на Львівщині є одним з найзаможніших та найрозвиненіших серед інших у регіоні та розташовано приблизно за 10 кілометрів від Львова.

Як з’ясував ТСН.ua, досі продовжує функціонувати інтернет-ресурс, який було створено можливо або самим Зваричем, або, можливо, його родиною — у контактних даних вказано ім’я чоловіка, чиї дані збігаються з даними сина Зварича. Сайт присвячено виключно справі Зварича. На ньому викладено таку позицію: «У грудні 2008 року відносно І.Зварича було сфабриковано кримінальну справу за нібито отримання хабара. А 11 січня 2016 року на підставі ухвали Оболонського районного суду міста Києва його було звільнено, як такого, що відбув весь строк покарання». Крім того, на цьому ресурсі зазначено, що протягом 2013, 2014 та 2016 років Зварич написав трилогію про правосуддя.

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