“Давали їсти по дві-три хвилини”: військовий розповів про тортури в російському полоні

Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков на позивний “Малий” потрапив у російський полон у 20-річному віці і зміг пережити 28 місяців знущань.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів як росіяни морили голодом полонених і давали їм всього кілька хвилин для того, щоб поїсти.

За словами військового, полонені молилися перед кожним походом до їдальні — росіяни вигадували, як знущатися над ними.

“Заходиш до їдальні — по любому шокером отримаєш. Навіть, якщо поранений на костилях йдеш. Давали по дві-три хвилини їсти. Бувало на обід три хвилини. Ти розкладуєш швидко їжу на десять людей і тебе ще в цей час шокером б’є. Ти гаряче їж. Вони різні способи вигадували щоб над нами знущатися. Після їдальні виходиш, а в тебе рот повністю в плівці, від гарячого все попекло. Хліб шматками ковтали. Бо крім того, що мало годували, ще й три хвилини давали. А ти спробуй за три хвилини”, — розповів Віталій Голубков.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЛЮДИ в бараке ГОРЕЛИ! Пацаны СТОНАЛИ!” Відверте інтерв’ю очевидця теракту в Оленівці

Читайте також: