"Давай, бо зараз пристрелю": російський окупант жорстко зґвалтував українку

Російський окупант. Фото ілюстративне

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В Україні до 12 років засудили російського військового, який під час окупації Чернігівщини жорстоко зґвалтував місцеву жительку. Окупанта засудили заочно.

Про це йдеться у вироку Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, уродженець республіки Тива РФ під час окупації Чернігівщини вчиняв військові злочини. Так, всередині березня 2022 року окупант, погрожуючи зброєю, зґвалтував місцеву жительку. Йому інкримінували порушення Женевської конвенції та ч. 1 ст. 438 КК України. Окупанта судили заочно.

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На засідання суду потерпіла не прийшла, проте суд переглянув відео зі свідченнями жінки про звірства окупантів. Вона розповіла, що у перші дні окупації села, росіяни оголосили збори, на яких описали їм «нові правила життя». Тим, хто не виконуватиме накази, росіяни погрожували розстрілом.

Після цього окупанти ходили по селу, вимагаючи алкоголю та цигарок. Вона з родиною переселилась із свого будинку, проте ходила додому, щоб доглядати за худобою. Одного разу до будинку жінки прийшов окупант, який заявив, «давай, бо зараз пристрелю». Він погрожуючи зброєю, жорстоко зґвалтував жінку.

Чоловік потерпілої розповів, що нападник вимагав у нього тютюну, згодом він почав цікавитись його дружиною та донькою. Через це родина виїхала з дому, проте його дружина навідувалась до будинку, щоб поратись біля господарства.

«Під час допиту на запитання прокурора свідок повідомив, що одного разу помітив зміни у поведінці дружини, однак через особистий психоемоційний стан не зміг повідомити подробиці у судовому засіданні. Лише зазначив, що після окупації у дружини виявили онкологічне захворювання, вона сильно змінилася, стала закритою», — йдеться у матеріалі справи.

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Сусідка подружжя розповіла, що росіяни пограбували її та постійно вимагали цигарок і алкоголю. Жінка додала, що вона не була свідком злочину, проте після інциденту її сусідка дуже змінилась. Зокрема свідок зазначила, що у потерпілої до цих пір трапляються зриви та вона може зникати на кілька днів, після чого її починають шукати.

Суд також отримав висновки експерта, в яких йшлось, що потерпіла хворіє депресією та тривожністю через те, що вона стала жертвою злочину.

Росіянина визнали винним за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, через підозри у зґвалтуванні Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ

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