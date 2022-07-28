"Давай стріляй, а ми знімемо": полонений окупант розповів, як із танка гатив по будинках у Маріуполі

Журналіст і блогер, який бере інтерв'ю у полонених російських військових, Володимир Золкін розповів про спілкування з окупантом, який обстрілював житлові будинки у Маріуполі.

Про це він розповів кореспонденту "Сніданку з 1+1" Петру Кузику.

"Людина гатила з танка просто по житлових будинках. Поруч бігали кадирівці, які говорили: "Давай зараз стріляй, а ми знімемо Тік-Ток", і знімали", - повідомив Золкін та додав, що це відбувалося під час захоплення росіянами Маріуполя.

Він додав, що запитав у окупанта, навіщо він стріляв по мирній інфраструктурі на що той відповів, що йому сказали, що там ЗСУ. На запитання, чи бачив той ЗСУ, окупант сказав, що ні. Також він сказав, що мирних людей також не бачив, оскільки стріляв здалеку, але вони могли там бути, переказав журналіст діалог із російським загарбником.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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