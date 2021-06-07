Давній знайомий напідпитку: київська заручниця розповіла подробиці нападу на неї у власній квартирі

Чоловік поводився неадекватно через сильне алкогольне сп'яніння.

У Києві чоловік заліз до квартири на 9 поверсі через вікно і взяв її власницю у заручники. Як розповіла жінка ТСН, це був її давній знайомий.

«Чоловік через вікно під’їзду скочив на балкон, розбив балкон, я спала. Потім утримував мене кілька годин із ножем біля горла і поліція боялась штурмом брати квартиру, бо він погрожував вбити мене і вистрибнути у вікно», - розповідає вже у присутності слідчих жінка.

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Сусіди кажуть, що чоловік раніше часто навідувався до цієї квартири і сама жінка це підтверджує. Але запевняє, що чоловік був дуже п’яним і поводився неадекватно.

«Людина у стані алкогольного сп’яніння. Він був неадекватний. Окрім погроз життю, більше нічого…. Я не була схильна до діалогу, дуже перелякана була», - додає звільнена заручниця.

Відомо, що чоловіка затримано, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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