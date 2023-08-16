"Даємо їм здачі": як ЗСУ мстять росіянам, які вбивали українців у Бучі, а тепер — на Донбасі (відео)

Спершу вони вбивали і руйнували в Бучі, а тепер - у районі Бахмута. Такий кривавий бойовий шлях в одного з підрозділів російської регулярної армії, що тепер серед інших перебуває на Донеччині.

Спроби втримати захоплені території біля Бахмута щодня вартують загарбникам шалених утрат. Українські військові мінусують і самих окупантів, і їхню техніку.

Про це просто з фронту розповів кореспондент ТСН Іван Петричак.

На світанку бійці 30-ї окремої механізованої бригади готують окупантам 120 калібр. Поки на першій лінії наша піхота б'ється, тут воюють окопно і підтримують фронт.

По рації розрахунок отримує чергові координати: наш безпілотник по той бік засік, як окупанти виставляють до роботи міномет. Діяти треба швидко. Кілька хвилин і хлопці вже готові подавити противника ще до того, як він встигне вистрілити по нам.

Військовий Олександр / Фото: ТСН

Щоразу, кидаючи окупантам міну, один з військових Олександр нагадує за що: "За Чернігів. Бо сам з Чернігівщини. Окупанти прийшли, горя наробили. От даємо здачі".

Додає бійцям мотивації і те, що ворога вони знають в обличчя. У Бахмуті зараз є і ті, що раніше вже побували в Бучі, Гостомелі та Ірпені. За тамтешні їхні звірства, обіцяють захисники, тут прощення не буде.

Військовий Андрій / Фото: ТСН

"Час від часу проводимо штурмові дії, які мають певний успіх. Противник тут не такий, як був раніше, вже не "Вагнер", а регулярні війська. Якщо по-простому, то це та бригада, що була в Бучі. Мотивація є постійно, а от якогось там жалю - ні. Це свині, це тв*рі. Тоді то їхній був вибір, тепер це наші вибір — знищувати їх до останнього", - каже військовослужбовець 30-ї ОМБр Андрій.

Окрім міномета військові нищать окупантів і зі станкового гранатомета. Зброя ще радянська, утім дієва, розповідає військовий Віталій. Для нього війна почалася ще 2014-го і закінчиться, певен чоловік, лише після повної перемоги.

Військовий Віталій / Фото: ТСН

"Характер такий. Я дома не зможу сидіти. Я найстаріший із СПГшників", - каже чоловік.

Насправді ж йому лише 44 і тут він один з найдосвідченіших і навчає молодих. Незалежність воїни здобувають потом та кров'ю, а робити свій вибір готові хіба між типом боєприпасу: кумулятивний для російського танку або ж скалковий для тієї ж ворожої піхоти. І лише вперед!

Як кажуть самі військові: активних пересування від окупантів принаймні тут не спостерігається. Війна йде на виснаження ворога - знищення його живої сили, техніки і боєприпасів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Новини ТСН 11:00 за 16 серпня 2023 року | Новини України"

Нагадаємо, у Збройних силах показали, як звільняли від російських окупантів Урожайне Донецької області.

Читайте також: