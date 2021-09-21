ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса: у чому його підозрюють

ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса: у чому його підозрюють

За словами слідчих, депутату Леросу може загрожувати до трьох років в’язниці.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження на нардепа Гео Лероса. Його підозрюють у перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.

Про це йдеться 21 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

ДБР розпочало розслідування після того, як один із телеграм-каналів опублікував відео. На ньому чоловік схожий на нардепа Лероса, приймає пакунок із грошима від людини, яка залишається за кадром, обговорює свою участь у кампанії з дискредитації депутата Київради, а також каже про імітацію нападу на самого себе. За словами слідчих, депутату Леросу може загрожувати до трьох років в’язниці.

"На даний момент проводяться всі першочергові дії для призначення експертиз, а також вживаються заходи з метою визнання особи, відносно якої було організовано інформаційну атаку, потерпілим у кримінальному провадженні", — розповів представник ДБР Максим Зінорук.

Сам Гео Лерос сьогодні прийшов на допит до столичної поліції у межах іншої справи — про підпал його машини в серпні минулого року. У ній він проходить як потерпілий. Слідчі поліції теж вирішили поспілкуватися з нардепом після публікації відео і вважають, що воно може бути пов’язане з підпалом. Саму ж справу ДБР Лерос називає нісенітницею.

"Це не доказ. Це змонтоване фуфло, як їжачок в тумані, вибачте на слові. І вони намагаються з цього зробити якийсь хайп", — вважає нардеп.

Новини України: Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження на нардепа Гео Лероса

Нагадаємо, що ДБР знайшло відео з Гео Леросом й підозрює інсценізацію підпалу авто самим нардепом.

У ДБР вже заявили, що проводять розслідування можливого вчинення злочину нардепом Гео Леросом.

Своєю чергою нардеп розповів, хто змонтував скандальне відео, яке злили в Мережу.

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