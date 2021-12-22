ДБР виявило вдома у керівника регіональної митниці коштовності і 200 тисяч доларів готівкою

ДБР виявило вдома у керівника регіональної митниці коштовності і 200 тисяч доларів готівкою

ДБР зацікавилося ним через вимагання митниками хабарів в експортера меду.

200 тисяч доларів, золоті колекційні монети, коштовні годинники та ювелірні прикраси - усе це знайшли під час обшуку вдома в керівника однієї з регіональних митниць.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

ДБР зацікавилося ним через вимагання митниками хабарів в експортера меду. Спершу затримали посередника, коли той саме отримував від підприємця черговий транш - дві з половиною тисячі доларів. А тоді вже пішли обшукувати квартиру керівника митниці. Нині слідчі готують підозру.

«За оперативними даними, такса становила 200 доларів за розмитнення одного авто з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучні перешкоди під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції», - зазначають у бюро.

Під час обшуку в керівника митниці знайшли 200 тисяч доларів та коштовності | Новини України

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