Де армія РФ зосередить свої сили у найближчі місяці: експерт назвав загарбницькі плани ворога

Росіяни планують трансформувати свої накопичені ресурси у територіальні здобутки на півдні Запорізької області.

Російські війська у найближчій перспективі можуть зосередити свої зусилля на півдні Запорізької області. Водночас ворог не припинить атаки на півночі Харківської області.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов пояснив, де на його думку, окупанти можуть зосередити свої зусилля найближчими місяцями.

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"Скажу дещо непопулярну річ. Зараз вся увага прикута до сходу нашої країни, знову ворог починає активізуватись на Харківщині, бачимо, що він перекидає туди ресурс. Але все ж таки я певен в тому, що ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки", – поділився оцінкою експерт.

Він зазначив, що мешканці окупованого Маріуполя не просто так постійно розповідають про прибуття російських військових кораблів, а також про кораблі, які доставляють вантажі військового призначення до тамтешнього порту.

"Я думаю, що ворог здійснює там накопичення ресурсів, і, скоріш за все, він буде намагатись використати ці ресурси відповідним чином саме на Запорізькому напрямку", – сказав Селезньов.

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Водночас, додав він, ворог не припинить намагатися атакувати на півночі Харківщини. Ексречник Генштабу звернув увагу, що росіяни перемістили до Харківщини підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, яка донедавна воювала на Краматорському напрямку. Туди були також переміщені підрозділи ворожої 810-ї бригади морської піхоти, яка воювала на півдні Херсонщини.

"Ворог переміщує туди чимало підрозділів зі складу 44 армійського корпусу. Ці підрозділи донедавна були на території Курської області, але ж бачимо, що ситуація змінилася. Позиція Путіна по створенню "санітарної зони" на територіях українського прикордоння незмінна. Незважаючи на шалені втрати, російські війська направляються на забій", – розповів експерт.

До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська готуються посилити наступ на Харківщині.

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