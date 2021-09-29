"Де були розстріли, грала музика": свідки згадали жахливі розстріли у Бабиному Яру

Жертвами режиму стали сотні родин.

Майже 34 тисячі вбивств всього лише за два дні: 29 та 30 вересня 80 років тому в Бабиному Яру в Києві почалися масові розстріли. Майже всі жертви - це євреї. Їх вбивали за інакшість, іншу національність і віру. Загалом за роки нациської окупації у Бабиному Яру вбили понад сто тисяч людей. Лише небагатьом вдалося пережити жахи Голокосту.

"Сніданок з 1+1" поспілкувався з тими, для кого ця трагедія стала особистою історією: з Юрієм Фуксом, чию родину тоді цинічно знищили, а також з Ганною Яровою, чия мама і бабуся рятували інших.

"Всім жидам зібратися! Мати цінні речі, документи і теплу одежу" - оголошення такого змісту німці розклеїли по Києву. За непослух – розстріл. 29 вересня 1941-го року біля Бабиного Яру стояли сотні родин, чимало були з немовлятами на руках.

Юрію Фуксу тоді було п'ять років. "Ніхто навіть думать не міг, що йдуть на смерть. Вважали, що кудись повезуть, в лагер. Там, де були розстріли, грала музика. Люди спокійно йшли, нічого не підозрюючи", - каже чоловік.

Людям наказали роздягнутися, забрали документи. Потім як худобу погнали на смерть, розказує дослідник історії Києва Михайло Кальницький: "Людей виводили групами на схил яру. Там їх розстрілювали чергами з автоматів або кулеметів. За іншими свідченями, людей заводили безпосередньо на дно яру, там змушували їх лягати, а потім німець йшов і стріляв".

Лише за перших два дні в Бабиному Яру вбили 34 тисячі людей. Серед них були дідусь і бабуся Юрія Захаровича. "Я знаю, що дідусь з бабусею могли поїхати в евакуацію. Він пам’ятав німців, які у 1918 році обороняли євреїв від погромів. Казав, що німці - це цивілізована нація. Що вони нам зроблять? Дідусь з бабусею пішли. А моя мама не пішла", - розповів киянин.

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Утім, потім хтось їх виказав. "У нас сусідка Марина Григорівна була. Побачила, що йдуть жандарми. Вона мене сховала, а маму з сестрою забрали. Коли Червона Армія підійшла до Києва, тоді німці влаштували облаву. Нас відвели на ЄВБАЗ. Люди думали, що постріляють. Але ввечері посадили на поїзд. Ми опинилися у Вінниці з Марією Григорівною", - згадує.

У найжахливіші моменти війни дала прихисток невинним і Софія Ярова. Її спогадами ділиться донька Ганна. Коли німці окупували Київ, то її мамі тільки-но виповнилося 16 років. Каже, що багато киян німців зустрічали з хлібом.

Ганна Ярова разом з мамою Софією, ризикуючи життям, лише офіційно врятували сім людей - це дві єврейські родини. "Скрізь було написано, хто буде сприяти євреям, то розстріл на місці. Вона (мати Ганни - Ред.) якимись іншими категоріями думала. Найперше було врятувати життя", - каже жінка.

Таких випадків людської небайдужості у часи Голокосту було чимало, розказує журналістка та співавторка фільму про праведників "Слово праведника" Маргарита Яковлева. "Сильне враження було від інтерв’ю зі Стефанією Петрушка. Вона разом з родиною врятувала чотирьох єврейських братів. Вони їх рятували протягом чотирьох років. Приїжджали майже кожен тиждень німці, автомат приставляли до голови і питали, чи є тут євреї. Вона кожен раз казала, що ні", - розповідає журналістка.

Ніхто не вважав себе героєм тоді героєм. Пригадують ті події наші герої не заради нагород. Вони хочуть, щоб люди знали і пам'ятали про події, які не мають терміну давності.

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