Де діють графіки відключення світла 31 жовтня: дані за областями

Графіки відключення світла

Графіки погодинних відключень світла 31 жовтня діють у всіх областях України. Причина — складна ситуація в енергосистемі.

Про це свідчить інформація від ДТЕК та обленерго.

Графіки відключень світла у Києві

Графіки відключень світла у Київській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла в Одеській області

Відключення світла в Житомирській області

У «Житомиробленерго» повідомили, що 31 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі у Житомирській області цілодобово діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії:

для побутових споживачів: від 00:00 до 24:00 — графіки погодинних відключень світла (ГПВ) обсягом від 0,5 до 3 черг;

для промисловості та бізнесу: від 00:00 до 24:00– графіки обмеження потужності (ГОП)

З графіками погодинних відключень електроенергії можна ознайомитись на сайті.

Відключення світла в Сумській області

У «Сумиобленерго» повідомили, що 31 жовтня діятимуть такі графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 05:00 — в обсязі 0,5 черги;

з 05:00 до 09:00 — в обсязі 1,5 черги;

з 09:00 до 13:00 — в обсязі 1 черги;

з 13:00 до 14:00 — в обсязі 1,5 черги;

з 14:00 до 16:00 — в обсязі 2,5 черги;

з 16:00 до 18:00 — в обсязі 3 черг;

з 18:00 до 22:00 — в обсязі 2 черг;

з 22:00 до 00:00 — в обсязі 1 черги.

Відключення світла в Чернігівській області

У «Чернігівобленерго» повідомили, що 31 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень світла.

Відключення світла у Волинській області

У «Волиньобленерго» поінформували, що 31 жовтня на території Волинської області діятимуть заходи обмеження споживання, а також опублікували графіки погодинних відключень світла.

Відключення світла у Рівненській області

Рівненська обласна військова адміністрація опублікувала графік погодинних відключень електроенергії в області на 31 жовтня.

Відключення світла у Львівській області

«Львівобленерго» опублікувало графік відключення світла на 31 жовтня.

Відключення світла в Івано-Франківській області

«Прикарпаттяобленерго» опублікувало змінені графіки погодинних відключень світла в Івано-Франківській області на 31 жовтня.

Відключення світла в Тернопільській області

«Тернопільобленерго» повідомило, що 31 жовтня на території Тернопільської області діятиме такий графік погодинних відключень світла.

Відключення світла в Чернівецькій області

«Чернівціобленерго» опублікувало орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 31 жовтня.

Група 1 — 00:00 — 09:30 (з 12:30).

Група 2 — 02:00 — 09:30 (з 12:30).

Група 3 — 00:00 — 20:00 (з 23:00).

Група 4 — 00:00 — 20:00 (з 23:00).

Група 5 — 00:00 — 13:00 (з 16:00).

Група 6 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 13:00 (з 16:00).

Група 7 — 00:00 — 23:30.

Група 8 — 00:00 — 23:30.

Група 9 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (з 19:30).

Група 10 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (з 19:30).

Група 11 — електропостачання без обмежень.

Група 12 — електропостачання без обмежень.

Відключення світла у Закарпатській області

«Закарпаттяобленерго» опублікувало графік погодинних відключень електроенергії на 31 жовтня.

Відключення світла у Хмельницькій області

«Хмельницькобленерго» опублікувало графік погодинних відключень світла на 31 жовтня.

Відключення світла у Вінницькій області

«Вінницяобленерго» повідомило, що графіки відключень світла 31 жовтня будуть застосовані з 00:00 до 24:00. Перевірити свою адресу можна у чат-ботах Viber; на сайті «Вінницяобленерго» та в особистому кабінеті споживача.

Відключення світла у Черкаській області

«Черкасиобленерго» повідомило, що 31 жовтня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області діятимуть такі графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності електропостачання:

1.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

1.2 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

3.1 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

4.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 09:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

5.2 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 02:00 — 04:00, 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

Відключення світла в Миколаївській області

«Миколаївобленерго» повідомило, що 31 жовтня у Миколаївській області погодинні графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 23:59 в таких обсягах:

з 00:00 до 05:00 — 0,5 черги;

з 05:00 до 09:00 — 1,5 черги;

з 09:00 до 13:00 — 1 черга;

з 13:00 до 14:00 — 1,5 черги;

з 14:00 до 16:00 — 2,5 черги;

з 16:00 до 18:00 — 3 черги;

з 18:00 до 22:00 — 2 черги;

з 22:00 до 24:00 — 1 черга.

В розрізі підчерг попередній прогноз:

1.1 — 00:30 — 04:00; 15:30 — 18:00;

1.2 — 14:30 — 18:00;

2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

2.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

3.1 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 09:30; 14:30 — 18:00;

4.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

5.1 — 04:30 — 07:30; 12:30 — 14:30; 21:30 — 00:00;

5.2 — 04:30 — 07:30; 21:30 — 00:00;

6.1 — 14:30 — 18:00;

6.2 — 14:30 — 18:00.

Відключення світла в Кіровоградській області

«Кіровоградобленерго» опублікувало змінені графіки погодинних відключень світла на 31 жовтня:

Черга 1.1: 04-06, 13-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 08-10, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 08-10, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 12-14, 16-18

Черга 3.2: 05-06, 12-14, 16-18

Черга 4.1: 02-04, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 06-08, 14-16, 18-20

Черга 5.1: 06-08, 10-12, 18-20

Черга 5.2: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 6.1: 14-16, 22-24

Черга 6.2: 14-16, 22-24

Відключення світла в Полтавській області

«Полтаваобленерго» повіломило, що 31 жовтня графік погодинних відключень буде застосований:

з 0:00 — 05:00 0,5 черги;

05:00 — 09:00 1,5 черги;

09:00 — 13:00 1 черга;

13:00 — 14:00 1,5 черги,

14:00-16:00 2,5 черги,

16:00-18:00 3 черги,

18:00-22:00 2 черги,

22:00-24:00 1 черга.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Відключення світла в Харківській області

«Харківобленерго» повідомило, що 31 жовтня у Харківській області діятимуть такі графіки погодинних відключень світла:

00:00-05:00 — 0,5 черги,

05:00-09:00 — 1,5 черги,

09:00-13:00 — 1 черга,

13:00-14:00 — 1,5 черги,

14:00-16:00 — 2,5 черги,

16:00-18:00 — 3 черги,

18:00-22:00 — 2 черги,

22:00-24:00 — 1 черга.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00

2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00

3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00

3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00

4.1 14:00-17:00

4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00

5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00

5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00

6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00

6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00

Відключення світла в Запорізькій області

«Запоріжжяобленерго» повідомило, що протягом усієї доби 31 жовтня — з 00:00 до 24:00 — по Запорізькій області діятмуть графіки погодинних відключень світла. Одночасно вимикатимуться:

00:00 — 05:00 — 0,5 черги

05:00 — 09:00, 13:00 — 14:00 -1,5 черги

09:00 -13:00, 22:00 — 24:00 -1 черга

14:00 — 16:00 — 2,5 черги

16:00 — 18:00 — 3 черги

18:00 — 22:00 — 2 черги

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30

1.2: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30

2.1: 13:30 — 16:00, 19:30 — 23:00

2.2: 00:00 — 02:00, 19:30 — 23:00

3.1: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30

3.2: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30

4.1: 13:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

4.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

5.1: 16:00 — 19:30

5.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.1: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

Нагадаємо, МАГАТЕ повідомило, що атака Росії на енергетичну інфраструктуру України 30 жовтня пошкодила низку підстанцій, які є критично важливими для ядерної безпеки. Зокрема, представники МАГАТЕ на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС підтвердили втрату підключення до однієї із зовнішніх ліній електропередач. На Рівненській АЕС на запит оператора енергосистеми було зменшено потужність двох енергоблоків.