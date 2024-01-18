Де допомога від США та чи економлять вже ЗСУ: гучні заяви Зеленського, Байдена і не тільки

Чому американці після двох років безумовної підтримки України дають задню, як це впливає на Україну і чого очікувати далі – в ексклюзиві TSN.UA.

У США нова епопея навколо допомоги Україні! Білий дім і спікер Конгресу вступили у справжню публічну суперечку! У президента США жорстко висловилися про майбутнє військової допомоги Україні, заявивши, що ЗСУ вже змушені економити боєприпаси! Але і це ще не все: не змовчав і Джозеф Байден! А в Конгресі - взагалі порівняли Україну з Афганістаном!

Чому американці після двох років безумовної підтримки України дають задню, як це впливає на Україну і чого очікувати далі - дивіться в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.UA.

Тривожні новини зі США

Україна вже тривалий час воює без американської допомоги! Останній оборонний пакет був аж 27 грудня 2023 року. За словами речника ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, це вже впливає на фронт - українські бійці змушені економити боєприпаси на фоні все нових і нових атак російських окупантів.

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"У Конгресі мають розуміти відчайдушну та негайну потребу України у продовженні постачання боєприпасів та зброї. Як ви знаєте, останній оборонний пакет був 27 грудня 23-го року. Більше жодного не було і не буде, поки ми не отримаємо фінансування. Війна не закінчилась від того, що допомога припинилась. Українців продовжують атакувати, вони переходять в оборону на своїх позиціях на Сході. Їх продовжують бомбити артилерією, балістичними та крилатими ракетами та дронами зі сторони Росії. Вони розтягують те, що мають, але є речі, яких вони потребують більше за інші, і вони змушені це розтягувати", - зазначив координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Конгрес показує поганий приклад іншим країнам.



"Я думаю, можна очікувати, як деякі країни підуть за прикладом Сполучених Штатів, якщо ми просто все згорнемо, не зможемо затвердити фінансування та ухвалимо рішення, що більше нічого не надаватимемо Україні", – резюмував Кірбі.

Байден “наїхав” на Конгрес

Вирішити непорозуміння мав особисто Байден. 17 січня президент США пішов домовлятися з конгресменами. Пізніше у Білому домі привідкрили деталі цієї зустрічі – лідер США чітко “наїхав” на парламентарів.



Президент США обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу. Він чітко сказав: бездіяльність Конгресу, що триває, ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Конгрес не вдалось вмовити?!

Усіх деталей зустрічі за закритими дверима ми не знаємо, проте вже можна сказати – республіканців вмовити поки не вдалося. Саме вони досі блокували таке важливе для України рішення через іншу проблему - мексиканський кордон, внутрішню проблему проблему для американців. Попри те, що у Білому домі “на папері” високо оцінили прогрес у діалозі навколо питання кордону, третя людина в США, спікер Палати представників і республіканець Майк Джонсон зробив невтішну заяву! Його колеги не проголосують за допомогу Україні з двох причин.



"Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це від першого дня і говоритиму про це надалі", - сказав Майк Джонсон.

А друга причина взагалі шокує. Виявляється, в Штатах досі не мають стратегії по Україні. Республіканці бояться, що вона повторить долю Афганістану.



"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні питання про те, чому це має продовжуватися без наявності належних відповідей. Тож я їх вимагатиму", - підсумував Джонсон.

Але є й добрі знаки, тож не все втрачено. Як передає американське видання The Hill, 18 січня лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що за тиждень конгресмени таки обговорять двопартійну угоду. Оптимістично налаштований і лідер демократичної більшості в тому ж Сенаті Чак Шумер.



"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена. Ухвалення додаткового пакету - одна з найважчих речей, які Сенат робив за довгий час, але ми повинні завершити цю роботу. Україна вже страждає від нестачі озброєнь, і якщо Україна капітулює, ми будемо страждати від наслідків не місяцями, а роками", - зазначив Чак Шумер.

Тож маємо позитивний сигнал із Сенату, де демократи мають більшість. Утім навіть республіканець Макконнелл, якого варто вважати другом України, не впевнений, що законопроєкт підтримають у Нижній палаті парламенту США - Палаті представників, оскільки тамтешній Спікер-республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском консервативних колег і трампістів.

Як Конгрес “провалив” усі голосування?



Нагадаємо, що сварки щодо допомоги Україні в США тривають аж від жовтня 23-го року. Тоді президент Байден запропонував надати величезний транш військової допомоги союзникам по всьому світові - 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. 61 мільярд мав дістатися Україні, але на заваді стало питання укріплення мексиканського кордону, яке також входило у цей законопроект. Спроби відокремити питання зброї та кордону не знайшли підтримки - обидві партії “шантажують” одна одну двома найважливішими питання для Америки по черзі. Тож, віз і нині там.

Важлива заява Зеленського

Приголомшив своєю заявою і Володимир Зеленський! Президент повідомив про позитивні сигнали щодо перспектив західної підтримки, яка тепер затримується. Він сказав про це на окремій зустрічі з американськими та європейськими топчиновниками в Давосі. А з трибуни престижного Форуму президент наголосив, що до оборони варто готуватися не лише Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "❓❗️ ДЕ ЗБРОЯ ВІД США? ЗСУ вже економлять?! Зеленський, Байден і не тільки ЗРОБИЛИ ЗАЯВИ!".

Раніше Зеленський назвав пріоритет №1 серед потреб ЗСУ. За його словами, дипломати роблять усе можливе, щоб забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них.

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