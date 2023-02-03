Де і коли розпочнеться новий масштабний наступ росіян: прогнози влади, Заходу і експертів

Росіяни дедалі активніше готуються до нового масштабного наступу на Україну до роковин повномасштабної війни. Де і коли окупанти можуть атакувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що каже українське керівництво

Президент України Володимир Зеленський наприкінці січня попередив, що новий наступ російських окупантів може початися на будь-якому напрямку.

"Наступ може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході. Він (Путін - ред.) же ставив за мету вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ці постійні завдання, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці завдання", - сказав президент.

Зеленський додав, що реванш Росії, зокрема, на Донбасі не зупинявся, однак плани РФ захопити більші території України, найімовірніше, проваляться.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також вважає, що новий наступ Росії на Україну вже не буде таким, як у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року через брак ресурсів у ворога та зміну позиції країни-агресорки.

"Ми просто будемо їх нищити набагато ефективніше, ніж на початку цієї війни. Це логіка війни. Тому такого варіанту, як був у них в ніч з 23 на 24 лютого, точно не буде. Це буде варіант зустрічних, максимально ефективних оборонних чи навіть контрнаступальних дій української армії", – анонсував Подоляк.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що у Росії до армії вже призвали близько 300 тисяч чоловіків. Половину з них вже кинули на фронт, іншу частину тримають у резерві для нового наступу, який розпочнеться через місяць-два.

Фото: Getty Images

За його словами, окупанти насамперед готуються до атаки у Донецькій та Луганській областях. Секретар РНБО додав, що у військ РФ багато мобілізованих та "заліза", тому ЗСУ мають бути "у максимальній концентрації та готовності".

Водночас Данілов вважає, що російські окупанти не зможуть повторити ситуацію лютого 2022 року і перейти в повномасштабний наступ.

Однак очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що "свіжомобілізованих" росіян, про яких каже Данілов, і які саме завершують так звану "підготовку", перекинуть на Луганщину. За його словами, окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: "або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення".

"Рашисти однозначно готуються до чогось на східному фронті у лютому. Наступного місяця саме завершується навчальний курс свіжомобілізованих і, скоріше за все, вони приїдуть на Луганщину", - припускає Гайдай.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков також попереджав про ризик нового наступу росіян. За його словами, навесні ворог може атакувати з районів, які росіяни вже окупували на півдні та сході України.

Прогнози Генштабу і військових

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні попередив, що РФ готується до нового великого наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яке може кинути в наступ у січні-лютому або навесні. На його думку, під загрозою може опинитися і Київ.

Фото: Associated Press

Однак командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк каже, що сьогодні на території Білорусі у росіян немає відповідного угруповання, яке могло б здійснити наступ на столицю. Проте українські військові все ж не виключають імовірність того, що Росія може знову повторити похід з півночі, зокрема на Київ. Водночас наразі фокус Кремля скоріше націлений на Донбас.

В українській розвідці також схиляються до того, що найближчими місяцями триватимуть найактивніші бої на Донецькому і Луганському напрямках. Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що російські загарбники 2023 року спробують захопити більшу частину територій Донецької та Луганської областей.

За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, наразі ворог перекидає 2-у механізовану дивізію 1-ї танкової армії з Білорусі. Тому є ризик нової спроби окупантів нападу через кордон на Куп’янському напрямку.

Слід зазначити, що раніше Вадим Скібіцький попереджав, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні. За його прогнозом, приблизно у лютому-березні росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області.

Думки іноземних партнерів

Директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс вважає, що наступні пів року війни будуть "критичними". За його словами, упродовж наступних шести місяців на фронті будуть відбуватися ключові події. Цей період стане вирішальним, вважає Бернс.

"Путін, я думаю, просто зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе", - каже директор ЦРУ.

Головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що Росія таки готує новий масштабний наступ, а завадити цьому можна лише за допомогою налагодженого постачання зброї українським військовим у достатній кількості.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак припускає, що Росія може напасти на Україну з власної території — з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Фото: Associated Press

Своєю чергою, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Путін, ймовірно, планує знову оточити Київ. За його словами, окупанти під час нового наступу можуть піти з двох-трьох різних напрямків. Ймовірно, вважає, польський прем'єр, "Путін захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу".

"Я думаю, що план Путіна і його людей... полягає в тому, щоб оточити Україну. Готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу", - вважає Моравецький.

Експерт з безпеки та колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем переконаний, що наступна фаза війни між Росією та Україною не зможе початися весною через погоду, а зокрема те, що у цей період ґрунт занадто м'який. За його словами, є три райони, де у разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої — Запоріжжя, район Кремінної та Бахмут.

Водночас в Інституті вивчення війни схиляються до думки, що РФ у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу наступу лише в Луганській області, адже Росія не має сил, щоб захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області.

Загалом згідно з оцінками американських і європейських офіційних осіб, російський наступ на сході України неминучий, навіть "за умови відмови Києва від додаткових постачаннь зброї для власного наступу на півдні навесні". Тож, американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Припущення військових експертів

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що такого масштабного наступу, як це було 24 лютого, росіяни більше не здатні здійснити. Проте РФ може намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Чого хоче Росія насправді – це дійсно захопити Донбас в найкоротші терміни, тому що Путін далі не має часу, він не може чекати. В тому числі він не може чекати до 24 лютого, тому що йому потрібно виступати перед федеральними зборами", – сказав Самусь.

Таку думку підтримує і військовий експерт Дмитро Снєгірьов. За його словами, новий наступ окупантів передовсім стосуватиметься Донецького напрямку. Наразі йдеться про намагання РФ прорвати першу лінію оборони і вийти на другу: Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ. Протягом лютого-березня окупанти спробують розв'язати стратегічне питання, а саме вийти на адміністративні кордони Донецької області та окупувати цю територію.

Фото: Associated Press

Військовий експерт Сергій Грабський попередив, що новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже це залежатиме від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки. Він пояснив, що терміни щодо можливого нового наступу окупантів можуть зміщуватися ближче до весни. Втім, не слід виключати і того варіанту, що росіяни можуть спробувати здійснити атаку й раніше.

"Але водночас потрібно розуміти, що динаміка на фронті розвивається таким чином, що ці дати можуть зміщуватися, і здебільшого вони зміщувалися на пізніший термін", - додав Грабський.

Військовий аналітик Олексій Гетьман сумнівається, що росіянам вдасться здійснити новий масштабний наступ. За його словами, російський військово-промисловий комплекс за теперішніх умов не зможе забезпечити великі армійські підрозділи окупантів достатньою кількістю важкої техніки. Ймовірно, у наступ підуть легкі піхотні війська.

Експерт припускає, що будуть сформовані нові мотострілецькі полки та доповнені ті, які вже воюють: “Це буде щось схоже на "чорні піджаки" під час Другої світової війни. Погано озброєні люди, але у великій кількості робитимуть цю навалу. Вони вже роблять це на Бахмутському напрямку”.

Напрямки атак, за словами Гетьмана, не приховують і самі росіяни. Очевидно спроби атак відбуватимуться з Півдня, щоб через Запоріжжя вийти на Дніпро, та з Півночі, щоб через Харків та Полтаву знову ж таки вийти на Дніпро.

Фото: Associated Press

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж припускає, що під час свого нового наступу Росія діятиме у два етапи: перший етап очікується в лютому-березні, а другий – в кінці весни або на початку літа. За його словами, під час першого етапу російські окупанти наступатимуть на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

"Росія буде діяти в два етапи. Перший етап вона вже задіює – це лютий-березень – наступ на Донбасі: Донецька, Луганська область. Завдання поставлено – до 1 березня захопити всю Донецьку, Луганську область: не тільки Бахмут, але й Краматорськ, Слов’янськ. І друга позиція – це Запорізька область, там де російське командування передбачає, що ми розпочинаємо підготовку до наступальних операцій, щоб звільнити південь. Тому сьогодні кидають туди всі сили. Для цього потрібно десь три-чотири тижні, щоб підтягнути резерви і контратакувати наші військові позиції", – розповів Маломуж.

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