"Де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа": яким буде пам’ятник гетьману в Києві та що кажуть скульптори

На місці, де впав Ленін, міцно стоятиме Мазепа

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У Києві з’явиться пам’ятник гетьману Івану Мазепі. За словами президента України, «де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа» — монумент зведуть на початку бульвару Тараса Шевченка, навпроти Бессарабського ринку. Це місце стоїть порожнім від грудня 2013 року, коли під час Революції Гідності українці повалили мармурового радянського вождя.

За всі ці роки постамент не був порожнім. На ньому встановлювали різні інсталяції: тризуб, «золотий унітаз», «золоті манекени», драбину, по якій кожен міг піднятися на постамент та побути кілька хвилин живим пам’ятником. У травні 2022 року біля постаменту з’явився тимчасовий арт-об’єкт під назвою «Zaстрелись» — обличчя Путіна з дулом пістолета у роті. Тобто інсталяцій було чимало.

Цьогоріч киян збурили наміри КМДА спорудити на місці пам’ятника Леніну фонтан та облаштувати публічний простір, який за власний кошт запропонували меценати — йдеться про майже 52 мільйони гривень. У соціальних мережах було чимало словесних баталій з цього приводу — бо і справді ніхто у киян не спитав думку щодо фонтану та і конкурсу не проводили. Але міська влада наполягає — буде класичний київський фонтан, а проєкт ще нібито допрацьовується.

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Очевидно, що тепер заява президента перекреслює плани КМДА по спорудженню фонтану навпроти Бессарабки. Хоча не виключено, що обидві ідеї можуть об’єднати в один проєкт.

Тризуб на місці скульптури Леніна

ТСН.ua поцікавився у провідних скульпторів столиці: яким вони бачать пам’ятник Мазепі і які варіанти варто брати до розгляду.

Чи можна поєднати пам’ятник гетьману із фонтаном?

Ймовірно, що для створення пам’ятника Івану Мазепі на бульварі Шевченка буде оголошено конкурс, в якому зможуть взяти участь українські скульптори.

«В Україні не так багато класичних пам’ятників, як, наприклад, у Європі. Тому мені здається, що пам’ятник Мазепі має бути виконаний у класичному чи реалістичному стилі. А загалом тут треба детально все аналізувати, бо Бессарабська площа для пам’ятника не така вже й велика і потрібно враховувати, яким він має бути. А для цього потрібні декілька його варіантів», — розповідає ТСН.ua скульптор Володимир Журавель.

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На його думку, важливо, щоб у нового пам’ятника не було асоціацій з пам’ятником Леніна, який тут стояв раніше.

«Хоч постамент від Леніна потужний, його ймовірно доведеться прибрати, щоб не виникало асоціацій. А варіанти пам’ятника Мазепі можуть бути різними. Якщо буде оголошено конкурс і мене запросять, то буду радий долучитися до цього проєкту», — каже Володимир Журавель.

Щодо кінного варіанту пам’ятника Мазепі, то скульптор вважає, що такий теж можливий на місці пам’ятника Леніну, але більш логічним він був би на бульварі Тараса Шевченка, де раніше стояв кінний пам’ятник Щорсу.

«У мене щодо цього є власні ідеї. До речі, можна поєднати бажання міста спорудити на цьому місці фонтан та пам’ятник Мазепі. Такий варіант цілком можливий, враховуючи потребу міста у фонтанах під час спекотної погоди», — додає Володимир Журавель.

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Тінь Леніна та питання масштабу: де краще встановити Мазепу

А ось скульптор Володимир Щур, автор численних київських пам’ятників (один з останніх присвячений Олександру Довженку), каже, що сам вже навряд чи буде займатися такою роботою через вік та здоров’я.

«Про пам’ятник Мазепі я детально не думав. Але якщо робити, то був би кращим саме кінний варіант. Але його треба зробити на рівні. Тобто не таким, як у Києві пам’ятник Сагайдачному, а трохи досконалішим. І кращим, ніж кінний пам’ятник Петру I у Санкт-Петербурзі. Треба зробити його таким, щоб його було помітно, бо на повітрі пам’ятник, зроблений в натуральну величину, буде малесеньким, як іграшка. Тому треба робити його десь у 1.5-2 натури, тоді він буде помітним», — розповідає ТСН.ua Володимир Щур.

Скульптор сумнівається, чи варто ставити пам’ятник Мазепі на місці, де стояв Ленін.

«Можливо, це місце, воно і не краще для гетьмана, бо воно вже, так би мовити, „замарене вождем“. А от ближче до Києво-Печерської лаври Мазепі було б краще, на мою думку. В районі площі Слави або біля Арсенальної площі», — зауважує Володимир Щур.

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Він додає, що свого часу ліпив Мазепу, але про пам’ятник тоді не йшлося.

«Пам’ятник Мазепі може бути і без коня, тобто фігурою. До речі, пам’ятники, які робив я — це була приватна ініціатива. А от з державними замовленнями — це дуже багато мороки, все може надовго затягнутися. А тут уже рухи і зір не ті. Тому, я гадаю, що пам’ятник Мазепі має зробити якийсь молодий скульптор, бо з роками втрачається майстерність. Приклад — пам’ятник Сковороді, який зробив Кавалерідзе, коли йому було під 80 років, наляпано вийшло. Я вважаю: чим молодший скульптор, тим робота буде якіснішою», — зазначає Володимир Щур.

Переможця на кращий пам’ятник Мазепі обрали ще у 2009 році

Також ми поцікавилися думкою скульптора Олеся Сидорука, співавтора бронзового погруддя Івану Мазепі, яке відкрили 28 червня на території Києво-Печерської лаври.

Погруддя Івану Мазепі на території Києво-Печерської лаври

Скульптор каже, що треба брати до уваги, що конкурс на кращий пам’ятник гетьману Іванові Мазепі вже був проведений у 2009 році і переможець був визначений — скульптор Анатолій Васильович Кущ.

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«Це геніальний український скульптор і проєкт Анатолія Васильовича дуже і дуже достойний, але чи буде пам’ятник Мазепі розміщений саме на бульварі Тараса Шевченка, чи десь в іншому місці у Києві, це питання, як на мене, потребує додаткового обговорення, адже йдеться про великий, центральний пам’ятник Іванові Мазепі у столиці. Ескізний проєкт є, він переміг на конкурсі, відповідно може бути реалізований. Але якщо міняється місце встановлення, то треба адаптувати проєкт до нового місця або проводити новий конкурс», — розповідає ТСН.ua скульптор Олесь Сидорук.

Та додає: чи буде новий конкурс або ж відбудеться адаптація до нового місця — вирішуватимуть в уряді.

«Якщо ж буде новий конкурс, то проєкт Анатолія Куща має усі шанси перемогти повторно. Особисто я вважаю, що цей проєкт достойний для втілення у Києві», — зауважує Олесь Сидорук.

Шість метрів у бронзі: яким буде майбутній пам’ятник Мазепі

Скульптор Анатолій Кущ розповів ТСН.ua, що нового конкурсу не буде, а встановлення пам’ятника Мазепі буде перенесено з одного місця на інше.

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«Пам’ятник складається з потрійної композиції: по центру на вертикалі буде кінна статуя Мазепи, а по двох боках — прапороносці та гармаші. Щодо термінів встановлення, то для початку скульптуру потрібно виготовити. Поки що є лише перехідна модель. Розмір Мазепи на здибленому коні — це майже 6 метрів. Звісно, що такий пам’ятник „на завтра“ не зробиш. Леонардо робив кінну статую для герцога 10 років. Я не збираюсь 10 років робити, але мінімум рік потрібно, щоб зробити таку потрійну композицію, відлити у бронзі і встановити», — розповідає Анатолій Кущ.

Пам’ятник Мазепі — проєкт, який переміг на конкурсі у 2009 році

Тож для того, аби встановити пам’ятник Мазепі, треба спочатку почати це робити. Щодо місця на бульварі Тараса Шевченка, то Анатолій Васильович запевняє, що його вистачить.

«Розумієте, радянська влада, яка нас тиснула, не вибрала б поганого місця для пам’ятника Леніну. Там дуже гарне освітлення і місця вистачає. З цим все нормально. І місце значно краще, ніж те, що планувалося під пам’ятник Мазепі на площі Слави», — підсумовує Анатолій Кущ.

Дата публікації 23:38, 02.06.26 Кількість переглядів 23 Пантеон героїв: чому це страшний сон для Кремля і хто насправді спочиває в українській землі

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