Де найбільше платять в Україні та скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру

Скільки повних середніх зарплат і часу потрібно для купівлі квартири в містах України.

Найвищі зарплати в Україні, від 70 тисяч гривень, отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові. Найбільше працівникам платять у Києві – в середньому 22,5 тисяч гривень. А щоб заробити на однокімнатну квартиру в столиці, доведеться відкладати зарплату 10 років.

Де найбільше платять в Україні, які вакансії найбільш високооплачувані та за скільки років можливо придбати власне житло, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Де найбільше платять в Україні 2024 року

До 15 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні станом на квітень 2024 року, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua входять (вказана середня зарплата за вакансіями):

C++ програміст – 110 000 грн

Програміст Golang – 92 500 грн

.Net-програміст – 90 000 грн

Регулювальник – 75 000 грн

Танкіст 75 – 000 грн

Дешифрувальник – 73 500 грн

Розвідник – 70 500 грн

Снайпер – 70 100 грн

Штурмовик – 70 100 грн

Вогнеметник – 70 100 грн

Командир танка – 70 000 грн

Оператор ПТРК – 70 000 грн

Зенітник – 70 000 грн

Мінометник – 70 000 грн

Оператор БПЛА – 70 000 грн

Де шукати хорошу роботу в Україні

Найбільша середня зарплата середня зарплата у Києві і становить 22 500 гривень. В інших регіонах працівники отримують:

Дніпро – 20 000 грн

Львів – 20 000 грн

Ужгород – 20 000 грн

Одеса – 20 000 грн

Івано-Франківськ – 19 000 грн

Харків – 18 000 грн

Черкаси – 17 500 грн

Хмельницький – 17 500 грн

Житомир – 17 000 грн

Полтава – 17 000 грн

Миколаїв – 17 000 грн

Запоріжжя – 16 500 грн

Чи можна в Україні заробити на квартиру

Станом на квітень 2024 року середня заробітна плата в Києві становить 22 500 грн, а середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку, за даними misto.lun.ua, сягає 2,6 млн грн. Так, киянам знадобиться 119 місячних зарплат або 10 років, щоб накопичити на власне житло.

У Львові та Дніпрі цей період дещо коротший – 11 та 10 років. Квартиру у містах можна придбати за 2,4 і 2 мільйони гривень відповідно.

В Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири становить понад 2 млн гривень. Щоб придбати житло надобиться дев’ять років відкладати зарплату.

Найменше часу, щоб накопичити на квартиру, знадобиться мешканцям Харкова, Запоріжжя та Миколаєва – чотири роки. Житло у містах коштує в середньому 825-925 тисяч гривень.

Скільки повних середніх зарплат і часу потрібно для купівлі квартири в містах України:

Скільки повних середніх зарплат і часу потрібно для купівлі квартири в містах України / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, в Україні зберігається загальна тенденція зростання зарплат та вакансій. Пропозицій щодо роботи відчутно побільшало, навіть виник дефіцит кадрів.

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