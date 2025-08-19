Де "невиїзний" Путін може зустрітись із Зеленським: спливли нові цікаві подробиці

Путін

Західні ЗМІ пишуть, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутись в Угорщині. Про те, що цей саміт готує його адміністрація, повідомив Дональд Трамп за результатами вчорашніх переговорів у Вашингтоні. Президент США телефонував Путіну і росіяни погодились на зустріч віч-на-віч або за посередництва президента США. Така зустріч, за словами Трампа, може відбутися упродовж двох тижнів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна

Залишається відкритим питання — де саме вона відбудеться. Якщо Володимир Зеленський може приїхати будь-куди, то з Путіним все складніше. Адже в очах міжнародного правосуддя він - воєнний злочинець у розшуку. Тож, варіанти, які з’являлись в медіа раніше про Рим чи Ватикан — малоймовірні. Там диктатора мають затримати за ордером Міжнародного кримінального суду. Угорщина теж є учасником угоди, але у травні цього року країна почала вихід з Римського Статуту. А прем’єр Орбан і раніше заявляв, що готовий прийняти диктатора у себе.

Загалом, нев’їзні для Путіна 125 країн світу, включно з Україною, яка торік ратифікувала Римський статут. Також разом з Радою Європи — ми створили спеціальний трибунал щодо злочину агресії.

Чи покарають Путіна за злочини в Україні

Кроки червоною доріжкою на Алясці Путін робить показово впевнено. Він знає: тут його не арештують. Сполучені штати не визнають Міжнародний кримінальний суд. А відтак — злочинця не затримають за ордером, виданим понад 2 роки тому.

Російська пропаганда активно розганяє постулат: Путін не боїться ордеру. Мовляв, Монголія, хоч і країна-учасниця Римського статуту, рішення суду не виконала. Але ця теза руйнується на простих прикладах. Путін не їде туди, де йому не дають гарантій безпеки. Він не поїхав на саміт БРІКС до ПАР та Індії — на зустріч “Великої двадцятки” 2023 року. Торік — теж з’явився онлайн на зустрічі G-20 у Бразилії. Коло країн, де його ще готові приймати вкрай обмежене.

Розслідування воєнних злочинів в Україні — це справжній виклик для прокурорів Міжнародного Кримінального суду. Адже за 18 місяців роботи в Україні вони задокументували більше доказів, ніж за всі 20 років існування Суду.

Усіх цих доказів вистачить на сотні нових ордерів арешт. Нині — їх 6. Останній було оголошено — більше року тому.

Утім останній рік Міжнародний кримінальний суд переживає непрості часи. Спроби влаштуватися в офіс російських шпигунів, численні хакерські атаки, санкції США, які буквально заморозили роботу суду. І сексуальний скандал з прокурором Карімом Ханом, який спалахнув торік. І тягнеться досі. Працівниця суду звинувачує його у домаганнях. Карім Хан пішов у тривалу відпустку. Доки триває розслідування.

На тлі кризи в МКС, Україна разом з країнами Ради Європи оголосили про створення трибуналу щодо злочину агресії — для Путіна і його посібників. Йдеться про 20-30 топ-злочинців найвищого рангу. І не лише з Росії.

Спеціальний трибунал зможе розпочати роботу, не чекаючи завершення бойових дій на фронті, і судити злочинців — заочно. І хоча обійти так званий імунітет трійки — глави держави, уряду та МЗС, цей суд не може, поки вони обіймають посади. Їхні справи розслідуватимуться. А злочини не матимуть терміну давності.

І хоча на Алясці Путіна зустріли рукостисканням, лист від першої леді США Меланії, де вона згадує викрадених українських дітей — вкотре нагадав світові: Путін — міжнародний злочинець.

