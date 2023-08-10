Де очікувати "жесту доброї волі" з боку окупантів: експерт назвав напрямок

На території тимчасово-окупованих районів Херсонської та Запорізької областей є так званий снарядний голод через неможливість постачання нових боєприпасів.

Існує вірогідність "жесту доброї волі" з боку окупантів на Херсонському напрямку.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Херсонська область, в першу чергу, досить логістично вразлива. Якщо говорити про системний характер роботи Збройних сил України в моменті погіршення логістики і про удари не тільки по мостах, але і по сухопутних коридорах, тоді питання про проведення ротації, підвезення БК і паливно-мастильних матеріалів стає все проблемнішим. А без цього утримання військового контингенту втрачає будь-який сенс", - каже експерт.

Також читайте ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону РФ – ISW

Водночас самі окупанти, за словами Снєгирьова, змушені визнати той факт, що наразі на території тимчасово-окупованих районів Херсонської та Запорізької областей є певні проблеми з постачанням боєкомплекту, так званий снарядний голод.

"Справа не в тім, що немає чим стріляти – не можуть підвезти. І головне: росіяни визнають той факт, що є проблеми з проведенням ротації особового складу. А це – деморалізація особового складу окупаційних військ", - підсумував військовий експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росія змушує до переговорів, та залишає собі шанс на “жести доброї волі” | Дмитро Снєгирьов".

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції.

Читайте також: