Де Росія суне в наступ: Чмут попередив про загрозу для кількох великих міст

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Російська армія суне в наступ на трьох напрямках: Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Про це голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Наступ на Сумщині — це спосіб тиску на обласний центр, місто Суми і відтягування українських сил і засобів.

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«На сьогодні росіяни контролюють близько 100 квадратних кілометрів нашої території. Вже зайшли на нашу територію і продовжують повільно, але просуватися. Це їхній один зі стратегічних напрямків», — каже Тарас Чмут.

Другий — це Харківщина, район Оскола і Куп’янська.

«Ось оця частина з метою збільшення площі захопленої території Харківської області як фактор для майбутніх переговорів, які вони можуть нам віддати за щось. Третій — це збільшення площі контрольованих територій у Дніпропетровській області. Під обмін так само», — пояснює Тарас Чмут.

Водночас російська армія продовжує рух на Часів Яр, Торецьк, частково Покровськ.

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«Хоча там зараз важко дуже, там напрямок головного удару зсунутий до Дніпропетровської області. Запоріжжя, де в них доволі непогано почало виходити. І спроба фіналізувати контроль над островами на Дніпрі в районі Херсона з метою посилення вогневого впливу на Херсон як обласний центр і створення передумов під проведення річкового десанту, захоплення певного плацдарму і сковування значних сил Збройних сил України та інших служб», — каже Тарас Чмут.

За його словами, РФ сподобався досвід у Кринках, вони детально його вивчили, оцінили ефективність цієї операції на стратегічному рівні і вивчають можливість чогось подібного.

«Я не готовий казати де, бо я, по-перше, не знаю, по-друге, все дуже мінливо. Але поки що їм з цього нічого не вдалося на цьому напрямку», — каже Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут відповів, хто зараз ближчий до поразки у війні — Україна чи Росія.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?