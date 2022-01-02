Де у Києві, Харкові та Дніпрі покататись, пофотографуватись та просто весело провести час під час свят

Де у Києві, Харкові та Дніпрі покататись, пофотографуватись та просто весело провести час під час свят

Розваги знайдуться для всіх і на різний гаманець.

Новорічні свята - час, коли особливо хочеться розваг. З кожним роком в Україні зимових атракціонів стає все більше і вони - щодалі тим - якісніші. Вибір, як правило, на будь-який гаманець. Для дітей - чи не найбільше пропозицій.

Про те, де покататись, пофотографуватись та просто весело провести час у Києві, Харкові та Дніпрі - 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ХАРКІВ

Центр Харкова прикрашений різнобарвною ілюмінацією. На майдані розгорнувся різдвяний ярмарок. Працюють десятки яток зі смаколиками та напоями. Люди - з хорошим настроєм. Поки одні розважаються на ковзанці та фотографуються біля головної ялинки, інші - зігріваються глінтвейном і куштують різноманітні страви.

Розваги знайдуться для всіх і на різний гаманець. От, приміром покататися на тій же ковзанці можна за 50 гривень і ще 170 вартують орендовані ковзани. Сеанс триває 40 хвилин.

ДНІПРО

На центральній площі Дніпра сотні людей вийшли на вулицю святкувати Новий рік. Усе сяє вогнями, десятки локацій для фото. Це і олені Санти, резиденція Діда Мороза і величезні кулі. До фотозон вишиковуються черги. 10 градусів морозу дніпрян не лякає. Зігріваються біля яток з глінтвейном та смаколиками. Головна ялинка в місті цьгоріч заввишки 20 метрів. Вона, до речі, увійшла у топ 10 найкрасивіших в Україні. А заодно і очолила рейтинг як найдорожча. Загалом на святкову ілюмінацію у Дніпрі витратили понад 62 мільйони гривень. Зі святом містян привітав навіть справжній Дід Мороз.

КИЇВ

Цьогоріч у Києві півдесятка різдвяних містечок. Найголовніше - на Софійській площі, біля ялинки. Серед розваг - традиційно ковзанка, каруселі для дітей, фотозони з мерехтливими ліхтариками. На ятках - наїдки на будь-який смак. Проте найбільше торгових точок із незмінним атрибутом новорічних святкувань - запашним глінтвейном.

Класичний коштує від 90 до 110 гривень, за інші правлять від 100 до 120 гривень за 250-350 мілілітрів.

Святково вбрану Контрактову площу найкраще видно з повітря, дроном. Тут заілюмінований абсолютно кожен об’єкт і картинка виходить - фантастична. Знизу - розваги і для дітей і для дорослих.

Саме тут діти можуть теж політати - на казкових санях, запряженими оленем Рудольфом. Інша популярна фотозона - меч Ескалібур, якого, за легендою витягти може лише обраний.

Майже на кожній різдвяній локації є своя ковзанка, однак зазвичай вони - невеликі. А от на ВДНГ - є де розігнатися. Тут 2500 квадратів льоду. Одночасно може вміщати до півтисячі людей. Безлімітний квиток - 240 гривень.

Також на виставковому центрі - каруселі з кіньми, дитяче колесо огляду, а ще снігова гірка. Майже всюди більшість відвідувачів - дітлахи.

Якщо ж хочеться крутих спусків - вам дорога на Протасів яр - його можна назвати головним столичним гірськолижним курортом. 2 гірки - найдовшим може бути спуск у 500 метрів.

Початківці - освоюють ази снігового катання з інструкторами. Вчать навіть маленьких і дуже маленьких.

Мінімальний кошторис на день - 100 гривень за вхід і кожен підйом - іще 25. Це у будні. У вихідні - дорожче на 10 гривень.

Для тих, кому швидкості бордів і лиж - замало, тим на околицю столиці. За Троєщиною - це спальний район столиці - у лісі можна поганяти на квадроциклах через засніжений ліс та просіки.

Аби керувати таким апаратом не потрібно спеціальних навичок. До того ж, перед виїздом усіх детально інструктують - що можна робити, а що ні. Мінімальний час для катання - півгодини коштує 500 гривень. Але тридцяти хвилин точно буде мало. У всякому разі, для тих, хто не боїться холоду.

Розважитися на свята стане в копійку. Будь-яка локація це - приблизно кількасот гривень з людини. Та за ці гроші емоції - гарантовані, а вони, як відомо - безцінні.

Де весело провести новорічні свята у Києві, Дніпрі та Харкові | Новини України

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