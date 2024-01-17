Де в Україні дешевше та безпечніше орендувати житло: ціни та фото

Ціни на оренду житла в великих містах — Києві, Дніпрі, Одесі та Львові — залишаються високими під час війни, навіть попри регулярні російські обстріли. Дешевше та відносно безпечніше можна знайти квартиру або будинок в маленьких містечках та обласних центрах — подалі від звуків вибухів.

Сайт ТСН.ua зібрав добірку варіантів, де можна знайти дешеву оренду.

Лубни

Лубни — місто в Лубенському районі Полтавській області України, адміністративний центр Лубенської міської громади і Лубенського району.

У Лубнах ціни на житло стартують від 2,5 тисяч гривень на місяць. За таку суму можна орендувати однокімнатну квартиру в районі залізничного вокзалу. Ремонт у квартирі старий, однак є індивідуальне опалення, майже вся техніка та меблі для проживання. Власник цього помешкання також пропонує орендувати половину приватного будинку за таку ж ціну.

Лубни / Фото: OLX

За 4 тисячі гривень можна знайти трикімнатну квартиру в центрі міста. Також із усіма меблями і техінку, але зі старим ремонтом.

Якщо ви шукаєте помешкання з свіжим ремонтом та сучасною технікою, за 5 тисяч гривень у Лубнах можна орендувати таку однокімнатну квартиру. Власник зазначає, що здає житло тільки сім’ям і без домашніх улюбленців.

Лубни / Фото: OLX

Загалом в Мережі не дуже багато оголошень з оренди квартир у Лубнах, однак є з чого обрати.

Дрогобич

Дрогобич — місто в Дрогобицькому районі Львівської області України. Адміністративний центр Дрогобицького району і Дрогобицької міської громади.

Варіантів для оренди житла у Дрогобичі більше, ніж у Лубнах. Найдешевше зараз у місті можна орендувати трикімнатну квартиру — за 2,5 тисяч гривень. Це житло без ремонту, з індивідуальним опаленням. Сюди майбутнім орендаторам доведеться привезти з собою техніку та деякі меблі.

Дрогобич / Фото: OLX

За 5,5 тисяч гривень у Дрогобичі здається двокімнатна квартира із свіжим ремонтом та усією технікою. Опалення автономне, електричне.

Трикімнатну квартиру з косметичним ремонтом та усім необхідним для життя можна знайти за 7 тисяч гривень на місяць. Житло пропонують лише сім’ям без домашніх тварин.

Дрогобич / Фото: OLX

Стрий

Стрий — місто у Львівській області, адміністративний центр Стрийського району і Стрийської міської громади. Один із головних та найбільших транспортних вузлів заходу України, важливий економічний та культурний центр Львівської області.

Орендувати квартиру у місті Стрий можна щонайменше за 3 тисячі гривень. У ній старий ремонт, втім є всі меблі та техніка, опалення індивідуальне.

Стрий / Фото: OLX

Однокімнатну квартиру зі свіжим ремонтом можна знайти за 5 тисяч гривень на місяць. У ній є всі меблі та побутова техніка, необхідна для комфортного проживання.

У місті пропонують багато варіантів житла за 7 тисяч гривень — двокімнатні та трикімнатні квартири з ремонтом. За таку ціну можна знайти житло в новобудові.

Обухів

Обухів — місто у Київській області, адміністративний центр Обухівського району. Розташоване у долині річки Кобринка на відстані 45 км від Києва.

Ціни в Обухові трохи вищі ніж у попередніх містах через близьке розташування міста до столиці. Найдешевше можна орендувати квартиру за 3-5 тисяч гривень у приватному секторі. Такі пропонують для робітників, які тимчасово приїжджають до міста.

Від 5 тисяч гривень можна знайти однокімнату квартиру з усіма меблями та технікою та косметичним ремонтом. Власник пропонує житло людям без домашніх тварин.

Двокімнатну квартиру з ремонтом, меблями та технікою в Обухові можна орендувати за 7 тисяч гривень на місяць.

Обухів / Фото: OLX

Ніжин

Ніжин — районний центр Ніжинського району Чернігівської області. Вузол залізничних та автомобільних шляхів, друге за величиною місто обласного значення, що розміщене на берегах річки Остер за 80 км від Чернігова.

У Ніжині наразі пропонують небагато варіантів для оренди житла. Найдешевше можна знайти двокімнатну квартиру за 5 тисяч гривень. Вона облаштована усім необхідним для життя.

Ніжин / Фото: OLX

Повністю мебльовану двокімнатну квартиру пропонують зняти за 7 тисяч гривень. У ній є також вся побутова техніка, однак ремонт робився давно.

Найдорожча квартира у Ніжині коштує 10 тисяч гривень на місяць. Вона однокімнатна, з ремонтом, меблями і технікою. Розташована у центрі міста.

Ніжин / Фото: OLX

Жмеринка

Жмеринка — місто у Вінницькій області, центр Жмеринського району.

У Жмеринці наразі актуальні лише два оголошення про оренду житла. Двокімнатну квартиру з меблями і технікою можна зняти за 6 тисяч гривень.

Жмеринка / Фото: OLX

Ще один варіант — трикімнатна квартира за 7 тисяч гривень. У ній виконано косметичний ремонт і є все необхідне для життя.

Бердичів

Бердичів — адміністративний центр Бердичівської міської територіальної громади та Бердичівського району Житомирської області.

Однокімнатну квартиру в центрі Бердичева можна зняти за 3-3,5 тисяч гривень на місяць. Усі вони з косметичним ремонтом, але старими меблями та технікою.

Бердичів / Фото: OLX

Одннокімнатну квартиру із свіжим ремонтом можна знайти за 7 тисяч гривень.

Однокімнатна квартира-студія з дизайнерським ремонтом у Бердичеві коштуватиме 10 тисяч гривень на місяць. За таку ж ціну пропонують двокімнатну квартиру у центрі міста.

Бердичів / Фото: OLX

Раніше ми писали, скільки коштує орендувати житло в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Найдешевше зараз знайти квартиру в Одесі, найдорожче — у Львові. За прогнозами експерта з нерухомості Юрія Піти, ціни будуть триматися на такому рівні. А вже навесні можливе чергове сезонне зростання.

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