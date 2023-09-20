Де відпочити в Україні під час війни: мальовничі і цікаві місця, куди можна поїхати

Навіть під час війни людині потрібен відпочинок для здоров’я тіла та духу. І хоча найпопулярніша для відпочинку пора – літо – вже минуло, це не привід сидіти вдома. ТСН.ua зібрав список яскравих та цікавих локацій в Україні, куди можна поїхати під час війни-2023.

Де відпочити в Україні 2023 під час війни

Відпочинок восени навіть під час війни можна собі влаштувати, відвідавши Умань та Софіївський парк, які вразять красою пожовклого листя. А любителів пригод може привабити Актовський каньйон зі своєю загадковою атмосферою. Карпати з мальовничими краєвидами перехоплюватимуть дух у всіх шанувальників гірської природи. Середньовічний Кам'янець-Подільський зачарує історією та архітектурою. А Закарпаття дозволить насолодитися смачними українськими винами та розслабитися у термальних водах. І це далеко не весь список красивих та цікавих місць для відпочинку в Україні.

Карпати – Буковель, Яремче та Ворохта

Карпати – серце заходу України. Це чарівний край Черемоша й Прута, де живуть таємничі мольфари. Тут можна насолодитися тишею та спокоєм, помилуватися дивовижними краєвидами, скуштувати смачну місцеву кухню. Водоспади, річки, схили та долини Карпат – це мальовничі місця просто must-see.

Одні з найкрасивіших і найпопулярніших карпатських курортів – Буковель, Яремче та Ворохта. Взимку там можна покататися на лижах та сноубордах, а поки триває осінь, гуляти густими красивими лісами, які оповивають гори та роблять їхній вигляд захопливим для людського ока.

Середі візитівок Карпат, наприклад, скелі Довбуша та давнє місто-фортеця Тустань. Вони розташовані на Львівщині серед мальовничих гір та ущелин. Любителі екстриму мають можливість підкорити найвищі карпатські вершини, як-от Говерла чи Піп Іван на Івано-Франківщині. А для любителі водойм у Карпатах є водоспади Шипіт та Пробій, озера Синевир і Бребенескул на Закарпатті.

Карпати / Фото: pixabay.com

Ще одна туристична принада – вузькоколіна залізниця. Це "Карпатський трамвай", що курсує з села Вигода на Івано-Франківщині гірськими мальовничими місцями. Подорож триває близько 4 год. і залишає незабутні враження.

Львівська архітектура

Львів приваблює туристів у будь-який період та пору року. Місто віддалене від епіцентру розв’язаної Росією війни і є прихистком для шукачів спокою та відносної безпеки.

Львів відомий красивою стародавньою архітектурою, красивими, маленькими історичними вуличками, смачною галицькою кухнею, наливками та неперевершеною кавою. У цьому місті можна зануритися в атмосферу українського місцевого колориту та відпочити від щоденних клопотів. Туристам пропонується безліч найрізноманітніших екскурсій – від оперного театру до міських підземель.

Львів

Ужгород, вина і термальні води Закарпаття

Найбільшим туристичним магнітом Ужгород стає навесні, коли до міста з’їжджаються сотні охочих помилуватися сакурами та поробити яскраві фото для свого Інстаграму. Однак спокійна атмосфера міста дозволяє насолодитися позитивними емоціями та позбутися негативу і влітку та восени. Зокрема, там можна відвідати Ужгородський замок, у якому на сьогодні діє краєзнавчий музей, а також зал для дегустації вина.

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До речі, Закарпатті можна влаштувати собі справжній винний тур. Там розташовані чимало виноробень, адже завдяки м’якому клімату у регіоні виноград вирощують і на тисячах гектарів, і власний невеличкий виноградник удома має чи не кожен господар. Головні виноробні Закарпаття – це Мукачівський, Ужгородський, Берегівський та Виноградівський райони. Найпопулярніша виноробня – "Шато Чизай", це справжнє виноробне містечко.

Термальні води Закарпаття можуть стати альтернативою морському відпочинку навіть восени. Локації з термальними водами, де можна не лише відпочити, а й оздоровитися, – Солотвино, Берегово, Косино, Лушмори.

Термальні води Косино / Фото: pixabay.com

Умань та Софіївський парк

Мальовнича Умань та її перлина – Софіївський парк – чудова локація, куди можна поїхати на вихідні. "Софіївка" – садово-парковий та архітектурний шедевр, який щорічно відвідують сотні тисяч туристів. Восени весь парк перетворюється на чарівне барвисте полотно з кольорового листя. Там можна замовити екскурсії, покатись на сігвеях, кареті або верхи на коні, на катамаранах, поромах, гондолах, човнах та кораблі "Софія".

А насиченого дня є можливість залишитися на ніч у місцевому готелі та поїсти в кафе чи ресторані на території парку.

Софіївський парк / Фото: sofievka.org

Актовський каньйон

Загадковий Актовський каньйон на Миколаївщині ще називають "Долиною диявола". Усе через 50-метрові скелі та місцеву річку з моторошною назвою Мертвовод. Кажуть, що для скіфів ця водойма відігравала таку ж роль, що й Стікс для стародавніх греків. Пращури річкою переправляли своїх правителів на інший бік Буття.

На каньйоні можна зробити фотосесію, влаштувати пікнік, зайнятися скелелазінням або просто погуляти. До речі, дорогою до каньйону росте знаменитий Трикратський ліс зі щонайменше 200-літніми дубами.

Актовський каньйон / Фото: uk.wikipedia.org

Бакотська затока

Бакотську затоку річки Дністер на Хмельниччині ще називають "українською Атлантидою". Адже Бакота – це затоплене село, якого вже немає на мапах. Воно опинилося під водою через будівництво ГЕС у 80-их роках.

На сьогодні Бакотська затока вражає неймовірними пейзажами: каньйони та пагорби, ліси та поля, села і товтри. Неподалік розташований також Скельно-печерний монастир із джерелами мінеральних вод – єдина пам’ятка, що вціліла там після затоплення. Затокою можна прокататися на катамаранах та човнах.

Бакота / Фото: karpatium.com.ua

Вінниця і фонтани

Ті, хто вперше опинився у Вінниці, мають змогу відвідати знаменитий фонтан "Рошен" – окрасу міста. Цей великий фонтан розташований просто на річці Південний Буг, і ввечері там відбувається дивовижне шоу – підсвічені кольоровим світлом струмені води підіймаються на 60 м угору і можуть "танцювати" під музику.

Ще кілька місць, які можна відвідати у Вінниці: музей-садиба славетного хірурга Миколи Пирогова з цікавими інтер'єрами лікарні та аптеки того часу, водонапірна вежа на головній площі з оглядовим майданчиком заввишки 28 м. та музеєм, руїни ставки Гітлера "Вервольф" неподалік міста. Оаза для відпочинку у Вінниці – Центральний міський парк імені Горького, де можна погуляти алеями, відвідати концертний зал чи планетарій, покататися на атракціонах.

Вінницький фонтан / Фото: vinnitsa.info

Середньовічний Кам'янець-Подільський

Середньовічне місто Кам’янець-Подільський на Хмельниччині відомий своєю старовинною фортецею, яка існує ще від часів Київської Русі. Споруда неодноразово руйнувалася і відновлювалася, пережила численні облоги і напади. На сьогодні фортеця має вигляд могутньої оборонної споруди з вежами, мурами та брамами. Там можна влаштувати красиву фотосесію та просто погуляти.

У Кам’янці-Подільському також можна відвідати: прекрасний Олександро-Невський собор, збудований на початку 20 ст. у неовізантійському стилі; міську ратушу з вежею та унікальним механічним годинником; монументальні мости через річку Смотрич, які з'єднують фортецю з рештою міста; готичний костел Святих Петра і Павла, вежа-донжон Стефана Баторія; стародавній Вірменський колодязь; залишки турецьких укріплень.

Кам’янець-Подільська фортеця / Фото: muzeum.in.ua

До повномасштабної війни у місті відбувалися безліч фестивалів, концертів, та історичних реконструкцій, як-от військово-історичний фестиваль Schola Militaria у вересні та музичний фестиваль Oktoberfest у жовтні.

8 найвідоміших каньйонів України

Пропонуємо відвідати неймовірно красиві Богуславський, Коростишівський та Буцький каньйони у Київській, Житомирській та Черкаській областях. Чарівну атмосферу там створюють скелі, річки та хвойні дерева. У цих місцинах можна ловити рибу, кататися на човнах, лазити по скелях і багато гуляти. Однак купатись там не дуже безпечно.

8 найвідоміших каньйонів України

Актовський каньйон, Арбузинський каньйон, Херсонський Гранд каньйон, Коростишівський каньйон, Дністровський каньйон, Смотрицький каньйон, Тетерівський каньйон, Каньйон річки Синюхи.

Озера

В Україні є чимало чарівних озер, серед яких і рекордсмени за тими чи іншими параметрами. Там можна відпочити, купаючись, засмагаючи, гуляючи, влаштовуючи пікніки.

Озеро Світязь – найглибше.

Озеро Синевир – наймальовничіше.

Біле озеро – із найбільшою кількістю лісу.

Блакитне озеро – найблакитніше.

Шелехівське озеро – найдавніше.

Озеро Ялпуг – найбільше;

Озеро Сиваш – наймертвіше.

Озеро Бребенескул – найвище гірське.

Кар’єри

Кар’єри розташовані ледь не в кожній області України. У них раніше видобували корисні копалини, а зараз ці місця заповнили джерельні води та перетворили кар’єри на мальовничі місця для відпочинку. Подекуди вода там має бірюзовий колір, як на Мальдівах. Однак слід бути обережними, адже ці водойми можуть бути завглибшки у десятки метрів.

Красиві кар’єри:

Родонове Озеро, Миколаївська область.

Озеро Бучак, Черкаська область.

Покинутий вугільний кар’єр, Кіровоградська область.

Каоліновий кар’єр, Вінницька область.

Гірське Око, Чернівецька область.

Дружбівський кар’єр, Житомирська область.

Солоне озеро, Харківська область.

Водоспади

Українські, особливо карпатські водоспади перехоплюють подих своєю красою. Серед них:

Шолоховський (Токівський) водоспад, Дніпрпетровщина.

Женецький водоспад, Івано-Франківщина.

Джуринський водоспад, Тернопільщина.

Водоспади Шипіт і Скакало, Закарпаття.

Водоспад Пробій, Івано-Франківщина (Яремче).

Манявський водоспад, Івано-Франківщина.

Водоспад Шипіт / Фото: Фото Марк Губський

Фортеці

Найвідоміші фортеці України:

Кам'янець-Подільська фортеця.

Башта Вітовта.

Острозький замок.

Замок Любарта.

Замок паланок.

Меджибізький замок.

Олеський замок.

Золочівський замок.

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