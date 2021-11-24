Де відсвяткувати Новий рік 2022: найпопулярніші напрямки, скільки це коштує та чи є ще місця

Де відсвяткувати Новий рік 2022: найпопулярніші напрямки, скільки це коштує та чи є ще місця

До свята залишилося трохи більше місяця.

Українці масово почали обирати, де святкуватимуть Новий рік. Найпопулярнішими напрямками залишаються Карпатські курорти, але є і ті, хто відданні зимовому морю або передмістю столиці.

Про те, де краще, скільки це коштує, та чи є ще місця - йшлося в сюжеті ТСН.

ПРИКАРПАТТЯ

Бронювання місць на Новий Рік та Різдво вже почалося. Горяни зваблюють туристів сприятливою погодою, адже сніг вже випав.

Високому сезону у горах навіть карантинні обмеження не стають на заваді - кажуть власники карпатських садиб та сімейних міні-готелів. От тільки у "доковідні" часи вільні номери складно було знайти вже у листопаді. Зараз більшість туристів визначатиметься у грудні.

Новорічний відпочинок несуттєво, але здорожчав. У Ворохті власники садиб братимуть на новорічно-різдвяні свята по 500-800 грн. з людини за добу. Хоча чимало ґаздів тримаються торішніх цін через зростання конкуренції.

Щодо сертифікатів вакцинації, власники садиб сподіваються на свідомість гостей та упевнені, що внутрішніх туристів побільшає за рахунок тих, хто через карантинні обмеження не зможе поїхати до Європи.

ОДЕСА

На зимові свята гостей заманюють близкістю до Дерибасівської або Приморського бульвару. Тут будуть ялинки, ілюмінація, фотозони, фудкорти і гуляння.

Сайти бронювання житла пропонують безліч варіантів. Майже всі місця – ще вільні. Найдешевше – у хостелі. Ліжко в загальній кімнаті – 240 гривень. Квартира в історичному центрі – від пів тисячі. Будинок неподалік моря – від 800 гривень.

Бронь в режимі очікування - найпопулярніша наразі послуга в готелях. Гості готові вносити передплату, щойно місто вийде з "червоної" зони карантинних обмежень.

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Спецпропозиція 5-тизіркового одеського готелю – новорічна ніч на двох з шоу-програмою та ранковим бранчем на свіжому повітрі. Коштуватиме це задоволення 18 тисяч гривень. Весь персонал готелю – вакцинований. Того ж очікують – і від гостей. Сертифікат запитують ще на етапі бронювання.

Коктейль-бар-ресторан на Дерибасівській теж готує новорічну програму – тематичні вечірки й особливе меню. За словами адміністраторки, близько 20% столиків вже заброньовано.

Нині ж в Одесі захворюваність на коронавірус знизилася до рівня "жовтої" зони. Тож містяни чекають офіційного послаблення карантинних обмежень, аби готуватися до свят на повну.

ЛЬВІВ

Цього тижня Львів має вийти з "червоної" карантинної зони і вся сфера гостинності сподівається на це, бо попереду - найгарячіша для туризму новорічно-різдвяна пора.

Із розмахом готуються святкувати Новий рік у готелі у центрі міста. Там будуть і відомий рок-гурт і Венеційський карнавал. Ціни на квитки від 10-ти тисяч гривень.

Найбільше бронюють туристи зі столиці, Харкова і Дніпра. І хоча зараз лише кінець листопада, третина номерів вже заброньовані, навіть найдорожчий - президентський. Він коштує 30 тисяч гривень за добу зі сніданками.

У всіх гостей має бути сертифікат про вакцинацію або тести. Так само вакцинований і увесь персонал.

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Житло економ класу теж розбирають на Новий рік, бо далі воно здорожчає вполовину. Власники хостелів зазначають, що приблизно 30% вже заброньовано. Двомісна кімната стане у межах 1300-1500 гривень.

А от цінами у ресторанах на Новий рік люди поки що лише цікавляться. Самі ж ресторатори тільки починають декорувати зали.

Торік у новорічно-різдвяний період Львів відвідало приблизно сто тисяч туристів. У "доковідні" часи ця цифра була у 2,5 рази більше.

КИЇВ

Для святкування Нового року у Києві найчастіше гості міста або компанії друзів обирають оренду квартир, аби потім гуляти місцевістю, або ж багатокімнатні заміські будинки відпочинку.

Кожна кімната стане у1500 гривень за ніч. Якщо компанія з 4-6 людей, окремий будиночок можна орендувати за 6 тисяч.

Ціна формується від кількості людей, заброньованих днів та додаткових послуг відпочинку. Приміром, сауна на шістьох осіб за годину обійдеться у 600 гривень. Погрітися у чанах на свіжому повітрі - 1200 гривень за годину.

Від 7 тисяч гривень доведеться викласти за проживання з відвідуванням СПА, де знаходиться басейн, сауна, хамам, соляна кімната.

Меню слід винести в окремий прайс. Але на Новий рік воно святкове і з розважальною програмою. Під час реєстрації слід мати "ковідний" сертифікат. Без нього доступна тільки оренда квартир у самій столиці - від 100 і до 500 доларів (залежно від умов та площі). А далі прогулянки містом, глінтвейн та ялинка. За містом чи у ньому всі послуги здебільшого поки доступні.

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Свято наближається: де українці збираються святкувати Новий рік

Нагадаємо:

Дніпро теж вже готується до масштабного святкування. На центральній площі встановлюють ковзанку, де-не-де вже прикрашають вулиці, а ресторани, готелі та турбази починають бронювати столики та номери.

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Автори: Сергій Моргун, Алла Пас, Олена Черняєва, Наталка Волосацька.