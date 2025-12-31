Де вже настав Новий рік: на планеті почали зустрічати 2026-й

Таймс-сквер у Нью-Йорку / © Associated Press

Поки Україна завершує останні приготування, у деяких куточках світу вже п’ють шампанське за 2026 рік. Першими свято зустріли мешканці островів Лайн та Кірібаті, розпочавши велику новорічну естафету.

Про те, де на планеті вже зустріли Новий рік-2026, а де ще готуються — читайте на ТСН.ua.

Новий рік-2026 у світі

Новий 2026 рік найпершим зустріли острови Тихого океану. О 12:00 31 грудня за київським часом він настав на островах Лайн — архіпелазі з 11 коралових островів, до якого входять Острів Різдва та частина території острівної держави Кірібаті в Полінезії.

За годину, о 13:00 за Києвом, святкування розпочнуться у Новій Зеландії, зокрема на острові Чатем, а також на окремих станціях в Антарктиді. О 14:00 за київським часом Новий рік дістанеться Далекого Сходу Росії, включно з Камчаткою.

У проміжку між 14:30 та 15:00 за Києвом Новий рік почне зустрічати Австралія. О 17:00 святкові куранти пролунають у Японії та Південній Кореї, після чого черга дійде до Китаю та Індонезії, а згодом — до Індії. О 20:00 за київським часом Новий рік настане у Вірменії, Азербайджані та Грузії, а о 23:00 — у Туреччині.

Опівночі Новий рік зустріне Україна. Тоді ж святкування розпочнуться у Румунії, Греції, Ізраїлі та Фінляндії.

О 01:00 1 січня за київським часом Новий рік завітає до країн Західної та Центральної Європи, а також до частини Африки. О 05:00 за Києвом святкування стартують у Бразилії. О 07:00 Новий рік настане у Східній Канаді, на багатьох островах Карибського басейну, в окремих країнах Південної Америки, а також у США — зокрема у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Найпізніше Новий рік зустріне Самоа — о 13:00 1 січня за київським часом.

Новий рік-2026 в Україні

Україна зустрічатиме Новий рік без гучних салютів і з комендантською годиною. У поліції нагадують, що новорічна ніч — не привід порушувати встановлені під час воєнного стану правила. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Отже, комендантська година діятиме без жодних послаблень. Виняток — повітряні тривоги. Під час них правоохоронці закликають не ігнорувати сирени і спускатися до укриття.

Під суворою забороною і використання піротехніки, а саме салюти, феєрверки та петарди. У Нацполіції нагадують, що за порушення цього правила загрожує не лише штраф, а й кримінальна відповідальність за статтею «хуліганство», де суми сягають 34 тис. грн.

Ну а для створення атмосфери українцям радять використовувати бенгальські вогні та хлопавки — вони поза забороною.