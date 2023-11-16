Де вже той кінець: що кажуть про терміни війни в Україні і на Заході і чи можна вірити цим прогнозам

Наскільки затягнеться війна з Росією, що кажуть про це в Україні та світі – читайте на ТСН.ua.

Те, що війна не закінчиться до кінця 2023 року, стало очевидним, напевно, для всіх українців. Європейські політики і воєнні експерти почали висловлювати нові припущення – ще один контрнаступ ЗСУ і закінчення війни 2024-го, або навіть 2025 чи 2026 року.

Наскільки затягнеться війна з Росією, що кажуть про це в Україні та світі – читайте на ТСН.ua.

Що кажуть в Офісі президента

В інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі "Мосейчук +" керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на те, коли закінчиться війна. Точної дати не назвав, утім, заявив, що на 70% Україна її вже пройшла. Але дистанція, що залишилася, буде найскладнішою.

Андрій Єрмак

Під час візиту до США Єрмак висловив впевненість, що 2024 рік має стати переламним.

Радник Єрмака Михайло Подоляк ще у червні цього року вважав, що війна Росії проти України закінчиться раніше 2024 року.

Проте зараз радник керівник ОП змінив свою думку. За його словами, наразі війна в Україні перебуває у точці неповернення.

"Війна перебуває в точці неповернення. Тому у нас на 2024-й рік, ну і на кінець 2023-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно", – сказав Подоляк, фактично констатувавши, що і наступного року війна триватиме.

Він наголосив, що РФ прагне схилити Україну до переговорів, аби взяти оперативну паузу, зібратися з силами і знову напасти на нашу державу.

Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Прогнози Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов – один з небагатьох українських діячів, хто відкрито попереджав про повномасштабне вторгнення РФ до 24 лютого. Проте деякі його прогнози не виправдалися. Наприклад, у вересні 2022 року Буданов прогнозував, що українські війська можуть зайти до Криму до кінця весни 2023 року. Влітку 2023-го у ГУР пояснили, що ж пішло не так.

У жовтні Кирило Буданов заявив, що війна не закінчиться 2023 року. За його оцінками, Росія здатна вести війну максимум до 2026 року.

Днями начальник ГУР Міноборони України знову дав інтерв'ю, в якому попередив: війна може тривати ще довго. Один із варіантів – Росія й надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

Кирило Буданов / Скриншот з відео

Що кажуть на Заході

Несподівані заяви німців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав: наразі немає жодних ознак, що Росія припинить війну проти України та виведе свої війська.

"Ми маємо бути готові до того, що війна може тривати дуже довго", – сказав він на конференції Бундесверу у Берліні.

У своїй нещодавній статті в газеті Tagesspiel міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав до "фундаментальних змін" у німецькій армії. На його думку, на тлі загострення подій на Близькому Сході та російсько-української війни в Європі може розпочатися Третя світова війна.

Позиція НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. За його словами, наразі країни Альянсу не бачать бажання вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним про прийнятне рішення для України. На думку генсека, єдиний спосіб завершення війни з Росією — посилити військову спроможність України.

Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Ще 5 років?

У виданні The Economist була опублікована стаття, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п'ять років. Про це нібито говорять західні чиновники.

Офіцер запасу британської армії Омар Ашур не уточняв терміни, але попередив: війна з Росією дійсно буде довготривалою.

Важливість виходу на Азов

На початку жовтня ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря під час цього контрнаступу, то на Україну може чекати довга війна на виснаження. Проте, судячи з того, як розгортаються бойові дії на Запорізькому напрямку, українські військові до Нового року в кращому випадку візьмуть Токмак.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий також визнав, що у разі невиходу до Азовського моря, нашою проблемою може стати зміна настроїв у союзників.

Інші думки експертів

Американський військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі заявив, що країни Заходу дійшли висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одному контрнаступові.

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.

"Я не хочу на себе брати зайву відповідальність якогось вангування на непотрібному місці. Проте робота нашого фонду планується з орієнтуванням на те, що і наступного року війна не закінчиться", – сказав Притула.

Волонтер Сергій Притула / Скриншот

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війна може тривати до 2025 року і навіть довше.

"Я ще на початку цієї агресії, в березні 2022 року, вже говорив, що ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024-го року. На сьогоднішній день дуже важко робити прогнози", – зазначив експерт.

Що кажуть у самій державі-агресорці

У вересні очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка зібралася воювати проти України до 2025 року.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції". Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", – висловив переконання Шойгу.

Проте вже наступного місяця під час візиту до Пекіна Шойгу заявив, що його держава готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

Сам диктатор Путін запевняв, що нібито Москва "відкрита діалогу", якщо Україна візьме до уваги "нові реалії". Таким чином диктатор натякав, що українцям потрібно змиритися зі втратою окупованих територій.

Тоді ТСН.ua розбирався, чому у Кремлі заговорили про переговори та чого насправді прагне РФ.

Чому не варто прогнозувати тривалість війни в Україні

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у колонці на сайті "Факти" пояснив, чому не варто прогнозувати тривалість війни в Україні.

На його думку, всі припущення, особливо у західних медіа, є суб'єктивними.

"Коли бачу такі повідомлення в західних медіа, одразу виникає запитання: на чому базуються такі твердження? Відповідь, насправді, може бути лише одна – саме настільки Захід готовий нас підтримувати, забезпечувати та допомагати в протистоянні російській агресії", – каже Мусієнко.

Він навів історичні аналогії, наприклад Першу світову, коли німці після підписання сепаратного миру з Росією, сподівалися вистояти, але їм це не вдалося.

Експерт наголошує: ворога не можна недооцінювати, але і не варто переоцінювати.