Де збирають докази, щоб посадити Путіна: куди треба свідчити, щоб світовий диктатор сів за ґрати

Досі жодна інша країна не готувалась до суду під час війни.

Скляний хмарочос у Гаазі просто навпроти Югославського трибуналу — приміщення Євроюсту. Тут у липні 2023 почав роботу Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Україні. Це важлива ланка перед створенням трибуналу. Тут збирають докази.

Про це йдеться у проєкті журналістки ТСН Наталі Ярмоли.

Тут регулярно зустрічаються 16 прокурорів із шести країн: Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина і Румунія. Це ті, що можуть зібрати свідчення біженців. А ще представник зі США та міжнародного кримінального суду. Разом вони збирають обмінюються і систематизують докази для майбутнього трибуналу.

“Ідея Євроюсту в тому, щоб координувати зусилля різних держав. Щоб уникнути цього повторення дій, повторення допитів, певних процесуальних дій. І для того, щоб такої фрагментованої інформації мати уявлення про докази, які наявні в тій чи іншій державі, якраз було створено цю базу. Вона називається Електронна база щодо основних міжнародних злочинів, до якої країни можуть передавати наявні у них докази щодо основних міжнародних злочинів. Тобто вони вже пройшли первинну перевірку, вони вже є доказами і можуть безпосередньо відразу використовуватися. Щодо цього факту в нас є докази п’яти країн, щодо цього в нас є докази 10 країн… І це дозволяє, наприклад, тим ж українським органам не розсилати хаотично запити про міжнародну правову допомогу до різних держав, щоб вони були використані в суді”, — розповіла прокурор зі зв’язку від України у Євроюсті Мирослава Красноборова.



Ця співпраця почалася буквально від перших днів повномасштабного вторгнення. Коли мільйони українців тікали від бомб і окупації до Європи, важливо було не втратити свідчення тих, хто бачив злочини на власні очі.

Європейські країни, що межують з Росією та Україною, взялися допомогати зі збором свідчень.

“Будь-які свідчення — це є також ваш внесок у перемогу правосуддя. Хтось вважає, що його свідчення зовсім дрібні, але можливо саме цього шматочку пазлу і не вистачає для того, щоб довести той чи інший злочин”, — розповіла Мирослава Красноборова.

І це унікальна система. Досі жодна інша країна не готувалась до суду під час війни.

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