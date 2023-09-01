Перша леді розповіла в одному з інтерв’ю, що окрім перемоги України у війні, син та донька "чекають, коли війна відпустить їхнього тата".

Де зараз діти президента України Володимира Зеленського, де вони навчаються та чому їх не видно у публічному просторі від моменту повномасштабного вторгнення Росії? Що про дітей розповідає перша леді Олена Зеленська та що каже президент?

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Де діти президента України? Це питання завжди цікавило українців, особливо гостро воно постало під час повномасштабного вторгнення Росії, коли деякі бізнесмени та політики, маючи дорослих синів, почали робити усе, аби ті не потрапили на фронт: вивозили незаконно закордон, підробляли довідки або влаштовували у "тил", але і це частенько фіксувалось лише на папері.

Цього не скажеш про дітей самого Зеленського, яких у нього двоє: 10-річний син Кирило та 19-річна донька Олександра. Власне питання про родину для самого Володимира – найболючіше.

"Я їх люблю. Безумовно – мою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки – їх зовсім не бачу", – розповідав на одній із пресконференцій президент.

Про дітей Зеленського мало що відомо. Хоча до початку повномасштабної війни за старшою донькою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували і на сайті школи.

Донька президента України Володимира Зеленського / Фото з відкритих джерел

Донька президента України Володимира Зеленського / Фото з відкритих джерел

Нині Олександра веде закрите і зовсім не публічне життя, подробиць якого не знають навіть друзі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де живуть і навчаються діти Зеленського - 19-річна донька і 10-річний син?

Де зараз живуть діти Зеленського

Про те, де живуть діти президента під час війни, цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день повномасштабного вторгнення заявив: родина державу не залишила, але надійно захована, оскільки є ціллю номер два для ворога (першою називають главу держави).

Тоді всій родині було заборонено користуватися Інтернетом та й узагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра всеодно не повернулася до публічного життя. Про те, де вона із братом зараз, батьки розповідають у коротких інтерв’ю. Зокрема у розмові з журналістами німецької газети Bild Зеленський чесно відповів на запитання, чи вивіз під час повномасштабної війни своїх дітей з країни.

Так, за словами президента, його донька та син перебувають в Україні, попри ситуацію, яка склалася. Разом з дружиною Оленою вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають:

"Мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвезти за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі? Це було б несправедливо", – сказав президент України.

Що відомо про доньку Зеленського

Також нещодавно красуня Олександра відсвяткувала свій 19-й день народження. Дівчина відмовилася вступати до іноземного вишу і нині навчається в одному зі столичних закладів вищої освіти. Про підготовку та переживання в новому етапі життя доньки в інтерв’ю ВВС розповіла Олена Зеленська:

"Найскладніше, я думаю, було доньці останні місяці, тому що вона закінчила школу і вступала до вишу. І взагалі це такий вік, коли дівчині складно. Особливо складно в таких умовах, які їй зараз пропонуються: security тощо. Тож спочатку ми нервували про закінчення школи, про всі екзамени, які вона мала здати. Успішно здала. Потім нервували з точки зору, як вона вступить. Нарешті вона вступила. Вона дуже переживала, як її сприймуть в її університеті. Зрозуміло, що всі будуть розуміти, хто її батько. Я дуже щаслива, що в неї ця напруга спала, бо вона і знайшла собі друзів, і якось так натхненно почала вчитися, їй подобається".

Що відомо про сина Зеленського

Про сина президента відомо ще менше, син – школяр. До повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що на лінійці чи у буденному житті не відчувається, що це діти президента.

Наразі ж війна все змінила. Відтепер українські діти не мають можливості навчатися так, як раніше. Багато хто вчиться дистанційно. Олена Зеленська розповідає, що діти дорослі не по роках. Вона також зізналася, про що найбільше мріють син та донька.

"Сину зараз, мабуть, складніше, ніж там два роки тому, бо він дорослішає, він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Раніше він просто пишався ним. Коли Володимир став президентом, він (син – ред.) був просто найщасливішою людиною в нашій родині, тому що він сприймав тата на кшталт – чемпіон. Він не розумів, що тата потім майже ніколи не буде вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він це все відчув, зрозумів. Мені здається, що вони (діти – ред.) чекають, коли війна відпустить їхнього тата більше додому до родини", – розповіла перша леді.

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