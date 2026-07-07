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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Де знайшли тіло підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: з’явилися нові подробиці

Стало відомо, де під Києвом ховали тіло підозрюваної в замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Автори публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Поліція

Поліція / © npu.gov.ua

Стало відомо, де саме було знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, її тіло було знайдено в Макарівському районі Київської області.

Своєю чергою СБУ, яка здійснює оперативний супровід розслідування, сьогодні, 7 липня, офіційно повідомила, що за свідченнями одного зі співучасників проведено слідчий експеримент, знайдено тіло Анастасії Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

За офіційними даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. За результатами проведення слідчих (розшукових) та оперативних дій було встановлено коло осіб її спілкування і маршрути пересування.

«Слідством встановлено, що після повернення до України вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками. Перший — колишній співробітник правоохоронних органів, другий — чинний співробітник ГУР МОУ. Володіючи інформацією про те, що обоє чоловіків неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської А., слідство відпрацьовувало їх як осіб, можливо, причетних до замаху на вбивство в Монако. У них було проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії, під час яких чинний співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. Водночас останній повідомив, що про контакти з Березовською А., переказ їй коштів і будь-які інші свої дії він не інформував своє керівництво та діяв на власний розсуд», — повідомляла СБУ.

Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур.

Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчиненні вбивства за попередньою змовою групою осіб.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Єрмолаєв Вадим Володимирович — бізнесмен із Дніпропетровська. 2019 року він відмовився від українського громадянства, ставши громадянином Кіпру.

Від 23 грудня 2023-го перебуває під українськими санкціями на десять років за зв’язок із підприємствами, які діяли в окупованих Криму та Бердянську і сплачували податки до російського бюджету.

Замах на Єрмолаєва в Монако — останні новини

Нагадаємо, СБУ підтвердила, що виявила тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрюють у замаху на вбивство родини на території князівства.

Раніше ми писали, що під Києвом знайшли застреленою Анастасію Березовську, яку підозрювали в замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За даними СБУ, жінку вбили чинний офіцер ГУР та колишній правоохоронець.

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Дата публікації
Кількість переглядів
589
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