Де знайти сезонну роботу влітку та скільки можна отримати за робочий день

Сезонну роботу шукають не лише старшокласники та студенти.

Українські сайти з пошуку роботи рясніють пропозиціями сезонної праці на відміну від минулого літа. Так, обслуговувати столичні пляжі щороку набирають близько сотні рятувальників, хоча охочих утричі більше. Щоб потрапити на роботу, треба скласти нормативи у басейні, а потім пройти двотижневе навчання. Витримують його найвитриваліші. Робочий тиждень складається з п'ять днів.

Про це 15 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Координатор програми "Пляжний патруль" Олександр Лешенок розповів, що зміна оцінюється в 630 грн. Студенти також охоче йдуть працювати аніматорами. Вартість 300 гривень, однак це може бути один вихід у місяць, а може і більше.

"Обов'язково повинен бути оформлений письмовий трудовий договір. До прийняття на роботу неповнолітні мають пройти медичний огляд. Діти не можуть працювати у вихідні, святкові, їх не можна відправляти у відрядження", - уточнила Олена Коновалова заступниця директора Департаменту держслужби України з питань праці.

Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна додала, що таким чином держава хотіла захистити дітей від рабської праці, але вийшло так, що діти замість того, щоб офіційно працювати, роздають флаєри або вигулюють собак.

Новини України: як обрати роботу на літо

Утім, хіт сезону серед молоді - робота у продажах, визнають кадрові агенції. За робочий день можна отримати щонайменше 400 гривень. Не менш популярні вакансії офіціантів і барменів, де за зміну можна заробити від півтисячі. Трохи більше - близько 600 гривень дають за офісну роботу, але і конкурс туди більший. Не зникає попит на адміністраторів, продавців, кухарів, покоївок та аніматорів на українських курортах.

Сезонна робота - хороша можливість підзаробити, кажуть кадровики. Водночас попереджають - треба бути готовим до ненормованого робочого графіку. А ще перед тим, як іти на співбесіду, радять достеменно вивчити репутацію роботодавця. Це можна зробити в Інтернеті за допомогою відкритих баз даних та перечитавши відгуки пошукачів. І головне правило - остерігатися тих, хто оформлювати офіційно відмовляється.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла кількість вакансій. Про те, кого шукають роботодавці - у нашому матеріалі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання