Дедлайн для Путіна: що відомо про останні заяви Трампа та реакція на це Зеленського

Трамп оголосив Путіну новий дедлайн щодо війни в Україні / © ТСН.ua

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Президент США заявив, що у російського керманича є 10 днів, щоби припинити вогонь. Після чого Штати запровадять мита проти тих, хто торгує з Росією. Якщо брати за точку відліку вівторок, коли ця заява пролунала, «день Х» для Путіна має настати 8 серпня.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

По дорозі додому зі Сполученого королівства президент США Дональд Трамп на борту літака розмовляв із журналістами. Буквально напередодні він оголосив, що скорочує строк, який дав Росії на припинення вогню — із 50 до 10-12 днів.

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«10 днів, починаючи від сьогодні. У вас ексклюзив. І потім ми запровадимо мита та інше. Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він очевидно хоче, мабуть, щоб війна продовжувалася. Але ми збираємося ввести мита і інші заходи. Це може вплинути на них, може ні. Але може і вплинути», — сказав Трамп.

10 день нового дедлайну для Путіна сплине 7 серпня. Тож, за логікою, вже 8 серпня обіцяні Трампом мита та інші заходи мали би набути чинності. Втім президент США вже не раз проводив перед Путіним «червоні лінії», які потім сам і переступав.

Президент України Володимир Зеленський у вівторковому зверненні навів приклади нових російських ударів по цивільних українських обʼєктах. І відреагував на ще понеділкову заяву Трампа.

«Тільки вчора була дуже потрібна заява президента Сполучених штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі. Але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей тривають. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну — усе це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру», — сказав Зеленський.

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Путін ще від 14 липня, коли Трамп висунув йому 50-денний ультиматум, не коментував слів американського колеги. Його речник Пєсков напередодні скромно зазначив — взяли до відома. А от колишній російський президент Медведєв войовниче попередив Трампа у мережі Х, що його «заяви неприпустимі і ведуть до війни з Росією».

Якщо президент Трамп і справді зважиться ввести мита проти торговельних партнерів Росії, це торкнеться насамперед Китаю, Індії та Бразилії. У сенаті зареєстровано відповідний законопроєкт. Втім накласти будь-які санкції на російську економіку президент США спроможний і самостійно, без підтримки Конгресу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 новини 30 липня. Новий удар по полігону! ЄС погрожує скороченням допомоги! Дедлайн Трампа!