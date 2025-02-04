DeepSeek: що відомо про китайський штучний інтелект та чи безпечно ним користуватись

Західні компанії переконані, що DeepSeek викрали їхні технології. Що про це відомо?

Паніку в технологічному сегменті фондового ринку викликав китайський штучний інтелект DeepSeek. На тлі небувалого обвалу акцій західних техно-гігантів - йому погрожують позовами за крадіжку. А в Італії - заблокували через небезпеку витоку персональних даних. У Сполучених Штатах - конгресменам і співробітникам Пентагону заборонили завантажувати чат-бот на службові пристрої.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Штучний інтелект DeepSeek - китайське ноу-хау, мало хто на Заході помічав. До останнього тижня. Та щойно користувачі й фахівці зрозуміли, з чим мають справу - він потрапляє до топу безкоштовних застосунків спершу в американському сегменті, а потім і в світі.

На вигляд він мало чим відрізняється від західних аналогів та його розробники стверджують: він набагато дешевший.

"Вони декларують, що вони зробили це за шість мільйонів доларів. Один відсоток якщо не менше грошей порівняно із ChatGPT. Кошти при використанні - теж ледь не один відсоток і при тому всьому це все в Китаї", - каже Борис Дрожак, фахівець із архітектури штучного інтелекту.

Ось, чому китайська новинка обрушує не тільки акції західних компаній, а й японських та корейських технічних гігантів.

"Ринок до такої новини виявився геть не готовим. Саме тому відреагував панічними продажами. У компанії Nvidia найгірша динаміка за всю історію її існування", - каже ринкова аналітикиня компанії City Index Фіона Чінкотта.

Найгірша динаміка - це мінус вісімнадцять відсотків вартості акцій. Себто за добу вартість капіталізації компанії, що виробляє найпотужніші мікрочіпи планети, знизилася на 600 мільярдів доларів. Такого в історії американського фондового ринку ще не було.

"Раніше всі думали, що неможливо розробити такий хороший штучний інтелект, якщо ти не велика корпорація. Та те, що ми побачили, змінює сприйняття всієї індустрії", - каже голова відділу макроекономіки та штучного інтелекту Інституту громадської політики Карстен Юнг.

Лян Веньфен - сорокарічний китаєць, власник стартапа, який вигадав DeepSeek. Офіційному Пекіну до вподоби такий карколомний успіх китайського штучного інтелекту. Та чи може продукт держави з жорсткою цензурою бути повністю відкритим? Для прикладу беремо чутливе для китайської влади питання: чи є Тайвань незалежним. Штучний інтелект заявляє, що це "виходить за межі його повноважень" та пропонує іншу тему.

Відповідь DeepSeek

Першою на сполох забила Австралія і поставила питання руба: наскільки безпечним для користувачів є китайський штучний інтелект. Якою інформацією ми ділимося з ним, коли запит за запитом вносимо до нього все нові і нові власні дані

Слідом за DeepSeek - на днях власний штучний інтелект представляє ще одна китайська компанія "Алібаба". Стверджуючи, її продукт - ще кращий.

А поки на DeepSeek нарікає лідер західного ринку штучного інтелекту - компанія OpenAI, яка створила ChatGPT. Там упевнені: китайці насправді користувалися вже наявною технологією, простіше кажучи - її викрали. Відтак усі їхні показники занижені відносно реальної собівартості.

"Вони заявили, наче здатні зробити свій продукт набагато дешевше. Як? Використовуючи те, що вони в нас вкрали. Це обурливо, з цим терміново треба розібратися", - каже сенатор, номінований Трампом на посаду міністра торгівлі, Говард Лютнік.

DeepSeek звинувачують у крадіжці технологій

Відтак Microsoft і OpenAI вже починають спільне розслідування, яке може обернутися для китайських компаній подальшими санкціями.

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