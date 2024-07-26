Дефіцит чоловіків через мобілізацію: які шанси може надати ринок праці жінкам та пенсіонерам

В Україні рахунок вільних вакансій вже йде на сотні тисяч – цьому є декілька причин. Наприклад, мобілізація чоловіків та тимчасове перебування жінок працездатного віку за межами України.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua експертка ринку праці Тетяна Пашкіна, зараз рівень вільних вакансій вийшов на довоєнний. Не тому, що економіка розвивається шаленими темпами, а через дефіцит працівників.

"Великі сайти з працевлаштування ще в травні відрапортували, що мають більше 100 тисяч вакансій. Це – довоєнна кількість. Тобто у січні 2022 року була навіть менша кількість вакансій. Але ж маємо пам’ятати, що пошукачів на цю кількість вакансій, згідно різних джерел, від чверті до третини менше. Йдеться про людей, які виїхали, про ВПО, які стали економічно неактивними", - каже Тетяна Пашкіна.

За її словами, зараз тенденція в сфері працевлаштування така, що кількість вакансій продовжує зростати.

Бізнес може розглянути пенсіонерів

"Наразі в Україні спостерігаємо постійно зростаючу кількість вакансій на ринку праці. Є ситуації, коли компанії відчайдушно намагаються покрити потребу в персоналі, переглядаючи бізнес-процеси, намагаючись залучити жінок. Скоро вже будуть розглядати пенсіонерів. Мені здається, що це не змінеться через те, що обставини не змінюються. Вкрай важко реагувати якось інакше. Можливо, цей процесс (зростання кількості вакансій – Ред.) трохи уповільниться через те, що наша економіка не надто прибуткова. Зростання цін може спровокувати зменшення обсягу виробництва і купівельної спроможності населення", - каже Пашкіна.

Та додає: "Коли почались блекаути, ми бачимо, що ринок трохи зменшив активність. Якщо зима буде складною і частина людей може поїхати закордон, жінки з дітьми, то знов з’являться вакансії. Я десь бачила статистику, що 40% українців готові поїхати закордон, особливо ті, хто там вже був і мають міграційний досвід. Тому робочої сили буде ще менше".

Вплив на підприємства

"Можливість економічного бронювання, можливо, врятує роботодавців. Та ситуація, яка є з мобілізаційним законодавством наразі – вона працює лише на державу. Держава полегшує собі можливість перерахувати чоловіків і мобілізувати потрібну кількість. Але ніхто не потурбувався про бізнес, який має наразі цих чоловіків за працівників. Відповідно, всі ці рейди (ТЦК – Ред.), які відбуваються, вибивають з колії роботодавців", - каже Тетяна Пашкіна.

Експертка наводить такий приклад: "Є, наприклад, київська компанія, яка розвозить бутильовану воду. Працівників можуть завжди зупинити ТЦКівці і сказати, що вже ніхто нікуди не їде. Роботодавець гадки не має, скільки водіїв повернуться з рейсу. Можлива ситуація, коли систематизація роботи з чоловіками допомогла б бізнесу розуміти свої загрози більш системно. Держава могла б сказати, що, умовно кажучи, чоловіки від 25 до 35 – це перша хвиля мобілізації. Особливо ті, хто лейтенанти запасу, мають військовий досвід. Цих, наприклад, ми мобілізуємо до кінця року. Друга хвиля – це чоловіки від 35 до 45 років, які мають військовий досвід. Третя – чоловіки від 35 до 45 років, які не мають військового досвіду. Четверта хвиля – від 45 до 55 років. Це могло б бути зроблено для того, щоб роботодавець міг знати, на кого він міг би розраховувати, кого подавати на економічне бронювання. Наразі це просто "генератор випадкових чисел", багато роботодавців гадки не мають про те, яка ситуація у них буде з персоналом чоловічої статі завтра, через тиждень та через місяць".



На питання про те, в яких саме сферах може бути надскладна ситуація з робочою силою, Пашкіна відповіла так: "Є певні виробництва, де треба фізична сила для обробки важких елементів. В аграрній сфері фізична сила потрібна для завантаження мішків, наприклад, з добривами. Є така потреба в сфері логістики, торгівлі. Колеги мені розповіли, що, наприклад, навіть якщо взяти водієм на вантажне авто жінку, то вона не зможе виконувати обов’язки водія-експедитора, тому що треба не тільки керувати транспортом, але й тягати ящики".

Чи вдало жінки опановують чоловічі професії

"Держслужба зайнятості каже, що вже існує декілька сотень вдалих прикладів перекваліфікацій через їхній центр. Йдеться про водіїв, диспетчерів та навіть ковалів ручної ковки. Я звертаю увагу на те, що не завжди роботодавці готові долучати жінок до чоловічих професій. Друга ситуація, на яку я не хотіла розраховувати – це те, що у нас існує різниця між заробітною платнею чоловіків та жінок. У нас є ситуації, коли на одному і тому ж робочому місці чоловікові платять більше", - резюмує експертка.

Як ринок праці реагує на зміни в мобілізації

Раніше повідомлялось про те, чому за кермо тролейбусів хочуть посадити 18-річних і до чого тут універсальні жінки.

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