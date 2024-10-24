Дефіцит чоловіків через мобілізацію: які шанси з’являються на ринку праці у пенсіонерів та жінок

Жінки все частіше опановують чоловічі професії — вже є навіть ковалі у спідницях.

В Україні збільшується кількість в тому числі робітничих вакансій, які нещодавно займали чоловіки віком до 60 років — про це в коментарі для ТСН.ua повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

Своєю чергою, за даними мешканців великих міст та сільської місцевості, подекуди стає відчутним дефіцит приватних робітників, які ремонтують сантехніку, електрику, вікна або здатні виконати дрібний ремонт помешкання.

"Ми нещодавно утеплювали балкон, нам встановили нові вікна. Після цього я зателефонувала двом майстрам, які до війни займались монтажем відкосів. Як виявилось, жоден з них приїхати не зможе найближчим часом, обидва сказали, що захищають країну від російських окупантів, попрохали почекати завершення війни", — розповіла ТСН.ua мешканка Фастова Київської області.

Крім того, на профільних сайтах об’яв деякі з майстрів почали зазначати, що свій приїзд до замовника гарантують, тому як не мають проблем з військово-обліковими документами та можуть безперешкодно пересуватись в межах того чи іншого населеного пункту.

Про ситуацію, яка склалась, Тетяна Пашкіна каже наступне: "По-перше, у нас є ситуація з мобілізацією. Велика кількість фахівців, які цим (ремонтними роботами — Ред.) займались, вже мобілізовані. Відповідно, "монтують вікна" східніше або південніше. Існує кількість фахівців, які не готові виходити на вулицю. Бачу багато резюме, де люди зазначають, що будуть працювати віддалено або шукають роботу поблизу їхнього місця проживання, щоб логістика від дому до роботи була незначною".

До цього експертка додає: "Зараз Держслужба зайнятості намагається запропонувати жінкам опанувати чоловічі професії, йдеться про сотні тисяч жінок, але це крапля в море. Певну кількість таких задач дійсно можуть виконувати і жінки або можлива підготовка фахівців віком до 25 років або після 60 років. Бо віддалено таку роботу (ремонти будь-чого — Ред.) точно не виконаєш".

За словами Пашкіної, рецепт нормалізації ситуації простий: зробити робітничі професії економічно ефективними.

"Можливо, прикладом є Європа, де сантехнік — це така ж поважна професія, як і професор історії. При цьому і оплата праці повинна бути іншою, звісно, з іншою якістю послуг", — каже Тетяна Пашкіна.

На питання про те, про яку складну чоловічу професію, котру опанувала жінка, доводилось узнати після повномасштабного вторгнення, Тетяна Пашкіна відповіла нам так: "Найдивнішим був кейс про те, що жінка стала ковалем. Це був бізнес її чоловіка, якого мобілізували. Жіночка взялася за молоток".

Про загальне збільшення вакансій в Україні експертка каже наступне: "У вересні сайти з працевлаштування зафіксували два рекорди. Кількість вакансій збільшується".

За даними сайтів з працевлаштування, ситуація з вакансіями останнім часом виглядає так, що не вистачає працівників в наступних сферах:

Обслуговування

Робочі спеціальності, виробництво

Продажі, закупівлі

Жінки йдуть у меблярі та водії

Про дефіцит робітників окремих професій, які вважаються ментально чоловічими, в цьому році заявляла і Держслужба зайнятості. Наприклад, ще в травні ця установа повідомляла про дефіцит робітників у меблевій промисловості.

"Українська меблева промисловість наразі відчуває нестачу кваліфікованих кадрів, зокрема — операторів деревообробних верстатів та конструкторів меблів. Ця проблема становить серйозний бар’єр для подальшого розвитку галузі та економіки в цілому", — звітувала Держслужба зайнятості.

Крім того, на початку цього року Держслужба зайнятості звітувала, що є приклади, коли жінки опановували професію електрозварника, тракториста, водія категорії С та навіть коваля.

Водії автобусів та тролейбусів з 18 років

Окремо про проблему нестачі кадрів неодноразово заявляли представники транспортної сфери.

Експерти підкреслюють, що питання кадрової нестачі на транспортних підприємствах стоїть дуже гостро, навіть більше ніж наявність техніки чи фінансів.

"Серед кадрових рекомендацій пропонується змінити вікове обмеження для навчання та доступу до роботи водієм тролейбусу та автобусу. Зараз допуск до кермування міським електричним транспортом дозволено з 21 року. На основі думок транспортників з різних міст, рекомендуємо розглянути питання запровадження в Україні можливості навчання та працевлаштування водіїв автобусів і тролейбусів з 18 років", - зазначали активісти, які досліджують ситуацію в транспортній сфері.

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