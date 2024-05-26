Дефіцит електроенергії: чому знову застосовують графіки відключень та підвищують тарифи

Як все влаштовано з електрикою у наших будинках? І чому влітку застосовують графіки відключень?

Слова "дефіцит електроенергії" ми чуємо в останній тиждень так само часто, як і "графіки відключень". Хоча здавалося б: на вулиці літо. Електрики потрібно менше. Але чому це виявилося більшою проблемою, аніж в холоди?

Як все влаштовано з електрикою у наших будинках, дивіться в сюжеті від журналістки ТСН.Тижня Ірини Прокоф'євої.

Але спочатку пояснення для "чайників".

Про енергосистему на прикладі чайника

"Щоб у наших будинках безперебійно був струм, вмикалися телевізори і пральні машинки, працювали ліфти і піднімалась вода на високі поверхи, існують електростанції. Це велетенські потужні об’єкти. Вони генерують електрику кожної секунди. Принцип роботи у всіх різний. Але сенс однаковий: перетворити паливо на струм. Для атомних – це уран. Для ТЕC – вугілля. Відновлювальні – сонце і вітер. Гідро – вода. І тут важливо знати ось що. Тут – генерація, а ось тут – будинки – завжди має бути однакова цифра. Тобто кількість виробленої енергії завжди має дорівнювати кількості спожитої", – пояснює ведуча ТСН.

Ось, наприклад, електрочайник. Здавалося б, скільки він там "з'їдає" тієї електрики? Насправді. два кіловати! І коли його десь вмикають, потрібно, щоб хтось ці два кіловати виробив. А якщо це не один чайник, а мільйон? Потрібно вже дві тисячі мегават. Два енергоблоки.

Або така електростанція, як Трипільська ТЕС.

"Уявіть собі гіганта, який працює лише на включені чайники! Але і це ще не все. В той момент, коли ви чайник виключили, потрібно зразу знизити виробництво електрики. Інакше обладнання ось тут, на станціях миттєво фізично зламається. Щоби цього не сталося, енергетики постійно стежать за балансом. Самі ж електростанції мають вміти дуже швидко збільшувати, або зменшувати кількість енергії, яка йде в мережу. Атомним це не під силу! Вони дають багато струму,але завжди на ОДНОМУ рівні. Це так звана базова генерація. Сонячні та вітрові електростанції залежать від погоди і часу доби", – пояснює ведуча ТСН.

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Але є маневрові потужності: теплові та гідроелектростанції. Якщо споживач вимагає світла, включаються саме вони. І саме вони цієї весни стали об’єктами численних прицільних атак росіян. Через це Україна втратила ЧВЕРТЬ своїх потужностей. Це і є ДЕФІЦИТ. Тож тепер, коли споживач вимагає, а системі дати нічого – ми знову почали жити за графіками світла. Як надовго це з нами? Що буде з тарифами? І чому світло в квартирі тепер залежить від щільності хмар за вікном?

"Коли я переїжджала в цей будинок, найбільшим страхом для мене було: а як підніматися на 20 поверх, якщо не буде світла?. Зима пройшла, я видихнула. Але дарма. Тепер вгору ходжу ледь не щодня…" – каже журналістка ТСН.Тижня Ірина Прокоф'єва.

Житлові квартали поринули в темряву, деренчання генераторів заглушає дорожній трафік. Стійке дежавю зими 22-23-го років зависло в повітрі. Однак зараз майже літо. Споживання електроенергії в рази менше. Чому ж знов графіки відключень? І чому світло вимикають навіть вночі?

Чим росіяни знищили Трипільську ТЕС / Фото: ТСН.ua

Звідки світло береться в наших квартирах?

Коли ви йдете на роботу, у вашій квартирі залишається увімкнутими безліч електроприладів: холодильник, бойлер, хоч і не працює, але все одно бере з мережі, телевізор, духовка. Щоб в мережі був струм постійно, працюють атомні та сонячні електростанції. Коли ви вертаєтесь додому і починаєте вмикати усе підряд: чайник, пралку, плиту, електрики потрібно більше. і тоді на додачу до атомки включається так звана маневрова генерація: тепло та гідроелектростанції. Однак так було до весняної хвилі енерготерору.

"Наскільки все погано я бачила на власні очі. Спершу у Харкові, який за графіками живе вже більше двох місяців, де не залишилося власної генерації і де ремонти енергосистеми зупиняється через постійні повітряні тривоги і загрозу повторних атак", – йдеться у сюжеті журналістки ТСН.Тижня Ірини Прокоф'євої.

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Потім в інших регіонах, де дотепер розбирають завали та оцінюють масштаби втрат.

"Обладнання дійсно знищене і на 100% знищене означає що воно залишилось без генерації без відпуску електричної енергії і без пари для виготовлення теплової енергії та гарячої води для наших споживачів", – каже Євгеній Гаркавий, техдиректор ПАТ "Центренерго".

В енергетичному холдингу ДТЕК заявили: вони втратили 80% своїх ТЕС. Найбільші державні Трипільська та Зміївська, що давали світло на Київщину, Житомирщину, Черкащину та Харківщину виведені з ладу.

В "Укргідроенерго" наголосили: росіяни знищили дві ГЕС. Це все в купі призвело до катастрофічної енергонестачі .

Електрику просто нічим виробляти. Та якщо з годинами пік все зрозуміло - чому електрику вимикають вночі, коли споживання мінімальне?

Світло напряму залежить від погоди / Фото: Associated Press

Чому немає світла вночі?

Світло в оселі тепер напряму залежить від погоди. Якщо ясно як от сьогодні і на небі немає жодної хмаринки - на повну працюють сонячні електростанції. А в графіках ми можемо побачити менше обмежень. Коли хмарно - і електрики не вистачає - спрацьовують екстренні відключення. Коли ж настає ніч, сонячні батареї взагал не дають струм. Але є ще одна причина.

Про вражені ракетами ГЕС ми вже згадували. Та є ще один вид станцій – гідроакамулюючі.

По суті ГАЕС – це велетенські водяні акамулятори. Як правило, всю ніч вони зараджаються. З'їдають мегавати електрики піднімаючи воду знизу у велетенське озеро на вишині. І все для того, аби в годину пік скинути її на генератори і дати світло коли його найбільше потрібно.

Отже, зникнення світла вночі пояснюєтьмя просто: сонячні станції не працюють, а уся електрика, що є в системі йде на закачку води в ГЕС, щоби вранці було легше. Тут міг би нас врятувати імпорт, але він надто дорогий.

Усі енергоексперти сходяться в одному: росіяни не полишили своїх спроб покласти нашу енергосистему. Минуого року вони били по трансформаторам, цього по електростанціям . У профільному міністерстві кажуть: зараз маємо відремонтувати усе, що можемо.

Чи буде легше влітку? Експерти вже говорять, що ні. Зимою буде ще складніше. Швидко відновити втрачене майже нереально. Тож економія і графіки - наша нова норма. А ще ймовірно – нові тарифи. Їх планують ухвалити до кінця травня. А ці відключення варто сприймати як репетицію до зими. При чому в дуже комфортних умовах.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснював, що ураження російськими окупантами Трипільської ТЕС може бути не пов’язано з системою ППО Patriot.

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