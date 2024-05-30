Дефіцит робочих рук через мобілізацію: метро змінює графік, а бізнес шукає жінок замість чоловіків

Столичний метрополітен збільшує інтервали між поїздами. Причина – дефіцит фахівців робітничих професій через міграцію та мобілізацію. Ще гірша ситуація на ринку перевезень. Водії бояться виконувати рейси через посилення мобілізації.

Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Метро доведеться почекати

Київський метрополітен через гострий дефіцит фахівців робітничих професій, що виник у зв’язку з міграцією та мобілізацією, змушений збільшувати інтервали між поїздами в пікові години. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", – йдеться в повідомленні "Київського метрополітену".

У метро – дефіцит робітників

Як йдеться в повідомленні, метрополітен відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема, машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

"Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується", – уточнили у метрополітені.

У метрополітені також нагадали, що підземні станції столичного метро є спорудами подвійного призначення і використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог. Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає можливості.

"Київський метрополітен" постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців", – йдеться в повідомленні.

Дефіцит кадрів в Україні

Дефіцит кадрів відчувають більшість бізнесів в Україні. Про це йдеться у дослідженні ринку праці, проведеному Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА). Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом. Наразі 75% компаній в Україні недоукомплектовані працівниками.

Про це свідчать і результати дослідження популярного сайту пошуку роботи.

"Якщо коротко схарактеризувати поточну ситуацію з персоналом, то це дефіцит кваліфікованих кадрів — так вважають 75,1% опитаних роботодавців. Серед інших тенденцій та проблем компанії-респонденти зазначали завищені вимоги щодо зарплати (16,1%); складнощі, викликані географічними особливостями бізнесу (4,1%); неготовність кандидатів працювати в маловідомих компаніях (2,3%) та інші труднощі (2,4%)", – пишуть у компанії Robota.ua.

Сьогодні компанії вимушені фокусуватися на тому, щоб долати дефіцит кадрів. З цією метою впроваджуються різні заходи: перекваліфікація співробітників і перерозподіл обовʼязків у колективі, програми для молодих фахівців, автоматизація процесів, аутсорсинг, програми для людей літнього віку, наймання фахівців з інших країн.

З хороших новин: на ринку праці спостерігаються суттєві позитивні тенденції щодо підвищення зарплат співробітникам – майже 41% опитаних роботодавців підвищили своїм працівникам винагороду на 5-10% у 2024 році, 25% підвищили зарплати на 11-20%, трохи більш ніж 6% опитаних компаній – на понад 20%.

Серед основних проблем, які наразі є на ринку праці в Україні, це відтік кваліфікованих кадрів за кордон та мобілізація. Саме через це Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. Все більше українських підприємств зіштовхується зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується. Про це йдеться у Макроекономічному огляді Нацбанку.

"Зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася", – зазначають на сайті пошуку роботи.

Ба більше, частину вакансій, які раніше вважали більш "чоловічими", заповнюють жінки. Їх побільшало в професіях електромонтера, тракториста, машиніста на шахті. Та нерідко стать працівника не так важлива, як навички, кажуть представники бізнесу.

Зараз в Україні в цілому і в ритейлі зокрема спостерігається дуже великий дефіцит кадрів, розповіла в коментарі "РБК-Україна" керівниця відділу аналітики Асоціації ритейлерів України Яна Єрмакова. Головними причинами вона називає знову ж таки міграцію громадян за кордон і мобілізацію.

"В розрізі професій найбільш затребувані і найбільш дефіцитні за останні 12 місяців – продавці-консультанти, касири, охоронці, керівники магазинів, заступники керівника, вантажники, водії", – сказала вона.

Колапс на ринку перевезень

На ринку транспорту також гострий дефіцит. Це призвело до кратного збільшення вартості перевезень. Водії фур перекривають українські траси, масово звільняються або залишаються разом із вантажівками за кордоном. Причина – нові правила мобілізації, які почали діяти від 18 травня. Перевірки перевізників посилилися: у водіїв-міжнародників на кордоні вимагають військово-облікові документи.

Також читайте Далекобійники залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації: як їх хочуть покарати

До цього водіям було достатньо стандартних накладних і реєстрації у системі "Шлях". Як результат – водії фур масово відмовлялись виконувати рейси та провели акцію протесту 18 травня.

Після перекриття доріг, масових звільнень та активності в медіа проблему вдалося частково вирішити. 19 травня речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону “Єдині новини” повідомив, що прикордонники не перевірятимуть військово-облікові документи у водіїв фур, які здійснюють міжнародні перевезення.

"Що стосується правил перетину кордону, то для водіїв наразі нічого не змінилось. Ті особи, які є в системі "Шлях", які мають відповідні дозволи та розпорядження, як і раніше, можуть перетинати кордон за тими ж правилами", – пояснив Демченко.

Зараз ситуація внормувалась, водіїв справді не знімають з рейсів. Але в подальший позитивний розвиток ситуації не віриться, запевняє засновник логістичної компанії Prime Group Дмитро Льоушкін в матеріалі Forbes Україна.

"Це не якась закріплена норма закону, лише кишенькове право та обіцянка "не чіпати" до 16 липня. Щоб мати певність, потрібно забронювати 100% українських водіїв", – сказав він.

Чинні правила дозволяють забронювати не більш ніж 15% водіїв на всьому ринку, каже заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (МІУ) Сергій Деркач.

"За даними МІУ, в Україні зареєстровано більше 50-ти тисяч ліцензованих перевізників, з них понад 31 000 – вантажні міжнародні перевізники. Специфіка – у структурі ринку. Понад 70% українських перевізників зареєстровані як ФОП. Вони не можуть бути заброньованими відповідно до чинного законодавства. Хоча, уряд очікує, що компанії почнуть перереєстровуватися з ФОП на ТОВ та подаватися на бронювання активніше", – пояснив заступник міністра.

Однак і тут є свої нюанси, зауважив засновник логістичної компанії Prime Group Дмитро Льоушкін.

"Щоб забронювати лише 50% водіїв, потрібно, щоб ті працювали в компанії щонайменше пів року, а сама компанія платила зарплати більші за середні та мала значний виторг. На це піде забагато часу. Якщо уряду за 3-4 місяці не вдасться знайти законні механізми бронювання 100% водіїв, значна частина компаній на ринку збанкрутує", – попередив логіст.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК). Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

Бронювання держслужбовців

Що стосується держслужбовців, то для них із новим законом про мобілізацію, правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії “А”, голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів. При цьому держслужбовці категорій “Б” і “В” будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Разом з тим бронь як і раніше матимуть представники органів державної влади, інших держорганів – Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

КОЛАПС ЧЕРЕЗ МОБІЛІЗАЦІЮ: Метро екстрено змінює графік! Бізнес шукає жінок замість чоловіків