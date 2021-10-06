Дефіцит “вітаміну сонця” ослаблює імунну систему: як допомогти організму восени

Недостатня кількість сонячного проміння зменшує синтез вітаміну D.

Від осені аж до весни, коли тривалість світлового дня і кількість сонячного проміння зменшується, практично кожному доведеться шукати джерела вітаміну D. Бо коли його в організмі бракує, то і кальцій погано засвоюється, та й імунна система працює зі збоями.

Про це йдеться 6 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Охочих дізнатися рівень "вітаміну сонця" в організмі не бракує упродовж року, кажуть в лабораторії, де проводять такі тести. Але восени таких звернень особливо багато.

Коштує такий аналіз чотириста гривень. Результати - будуть за кілька годин.

Влітку, коли сонця багато, цей показник за звичай збільшується. Стежити за рівнем цього вітаміну варто тим, хто, за звичай, проводить час у приміщенні або навмисне уникає сонця та не отримує необхідної дози ультрафіолету для синтезу вітаміну D. Також слід бути уважними людям із хронічними хворобами.

Дефіцит цього вітаміну - це прямий вплив на міцність зубів, кісток, нігтів, стан волосся та імунну систему. Особливо актуально це зараз, коли до пандемії коронавірусу додаються сезонні застуди та грип.

Як пояснює лікар-терапевт Станіслав Кравчук, антитіла до вірусів є лише частинкою імунного захисту, щоб він був повноцінним - потрібні мікроелементи та вітаміни, зокрема й “вітамін сонця”.

Для того, щоб рівень вітаміну був достатнім, як стверджує лікарка-ендокринологиня Олена Михайленко, потрібно стежити і за своїм харчуванням, підбираючи відповідні страви. Оскільки вітамін D жиророзчинний, в меню слід зробити акцент саме на насичених жирами продуктах.

Найбільше вітаміну D - у морській рибі, як-то лосось, а також у червоному м'ясі, яловичій печінці, яєчних жовтках та молочних продуктах (твердий сир, вершкове масло).

Чи потрібно додатково приймати вітамін D і в якій саме дозі, може визначити лише лікар. Бо будь-які крайнощі некорисні, а гіповітаміноз так само небезпечний, як і дефіцит “вітаміну сонця”.

Новини України: де отримати вітамін D, коли немає сонця

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