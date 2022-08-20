Дефіциту не буде, але ціни зростуть: експерт пояснив, що буде з продуктами в Україні

Війна в Україні може наблизити багато країн світу до продовольчої кризи. На щастя, Україні це не загрожує.

За прогнозами, продуктів в Україні точно вистачить до наступного посівного сезону.

Про це 20 серпня розповів Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж в ефірі ТСН в рамках телемарафону.

"Ми повністю забезпечені всім необхідним. Можу сказати про те, що ситуація з продовольством значно краще, ніж ситуація з енергонезалежністю. Ми забезпечені ще на початку року, як мінімум на 2022-2023 роки, плюс цей врожай. Думаю, ми ще два роки можемо спати та їсти спокійно. Можливо, у нас не вистачатиме окремих культур, але це було, наприклад, навесні. Тоді багато хто говорив: а чи буде у нас черешня, абрикос і все інше? Ситуація дуже добра з кількістю, а от з ціною – це вже інше запитання. Тут впливають інфляційні процеси", - сказав він.

Крім того, він пояснив, що буде з ціною на борщовий набір.

"Ситуація з борщовим набором буде така, як із загальною інфляцією, тобто, якщо на початку року до державного бюджету ми закладали 7%, то потім інфляція зросла до 20%", - додав він.

Олексій Дорошенко порадив українцям робити запаси продуктів, які розпродаватимуть за старими цінами восени.

"Далі все буде дорожчати", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

Читайте також: