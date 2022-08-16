Дефіциту палива немає, мережі починають конкурувати за покупця - експерт

Якщо раніше у мереж не було мотивації рекламуватися, адже важливо було - чи має має АЗС паливо взагалі. То сьогодні, пальне є.

Про це розповів директор "Консалтингова група А-95 Сергій Куюню.

"Ринок дуже звузився. Усередньому на 30-35% зменшилося споживання порівняно з довоєнним періодом. Дуже серйозна очікується конкуренція. Боротьба за кожний літр обіцяє бути дуже жорсткою", - каже Куюн.

За його словами, найбільша динаміка зі здешевшення наразі на дизпаливо: перевищення над споживанням становило 20-25%. Загалом є потенціал до зменшення цін на 3-4 гривні.

"Цей обсяг тисне на ринок. Це все обсяги, які були порівняно дорогі. Зараз починають надходити бльш-дешеві (види - Ред.). Відповідно всі хочуть якомога швидше розпродати свої запаси, бо ризикують їх продати потім взбиток", - розповв Сергій Куюн.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Олександр Кубраков детально розповів про можливе повернення акцизу на пальне та назвав дати, коли це може статися.

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