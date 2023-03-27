Дефіциту снярядів немає: бійці на передовій показали роботу гаубиці FH70

Від військових на передові можна почути про дефіцит боєприпасів, але не у хлопців на Запорізькому напрямку.

Перевчилися на іноземні гармати та і завдяки цьому не знають дефіциту снарядів. На Запоріжжі українські артилеристи мають змогу працювати на сучасних, а не радянських гарматах. На виробництво гарматних набоїв нині працюють у багатьох країнах світу і постійно підтримують Україну, йдеться в ТСН.

“Сьогодні будемо відпрацьовувати по противнику з гаубиці FH70 – це така велика зброя надана нам партнерами, яка досить тривалий час ефективно знищує наших ворогів”, - розповідають бійці про свою роботу.

Від військових на передові можна почути про дефіцит боєприпасів, але не у хлопців на Запорізькому напрямку. Саме тому навіть серед дерев на них весь час полюють ударні літальні апарати противника. “Це “Ланцет” до нас в гості прилетів, баражуючий боєприпас, невдало прилетів і хлопці його виявили. Якщо потрапить в ціль, то нашкодить гарматі”, - розповідає командир батареї Дмитро Романович.

По місцю, де захована гармата неодноразово прилітало, але хлопцям щастить. На відміну від окупантів, яким сховати свого зброю від гармати не вдалося. “Там були два міномети, які працювали по наших підрозділах – тепер не працюють”, - констатують бійці.

Читайте також:

Боєць пообіцяв Богу присвятити життя йому, якщо врятує від танків: тепер будує храм на Дніпропетровщині

Чи можуть росіяни знову спробувати висадити десант у Гостомелі: військовий оцінив загрозу

Брат німецького канцлера взявся за лікування українських бійців, допомагає і лікарням