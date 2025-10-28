Дефіцит чоловіків через мобілізацію: де з’являються робочі місця для жінок та пенсіонерів

В окремих сферах відчувається дефіцит робітників-чоловіків через мобілізацію / © ТСН

В Україні почастішали випадки, коли місцева влада заявляє про складну ситуацію, пов’язану з нестачею робітників у певних сферах на ринку праці.

Так, днями міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував пост, на який відреагували сотні людей. У ньому мер попередив містян, що рейсів комунального транспорту стане менше.

«Тимчасово вимушені зменшити рейси комунального транспорту. Ситуація з водіями ускладнена, адже частина не потрапляє під бронювання. Тож шукаємо жінок, які можуть керувати автобусами і водіїв віком 60+. Також просимо Уряд збільшити для комунального транспорту квоту на бронювання з 50% до 75%», — написав Марцінків.

В яких професіях з’являється дефіцит кадрів

Своєю чергою, експертка ринку праці Тетяна Пашкіна каже, що подібна транспортна проблема існує вже не перше півріччя. Водночас, не виключено, що непроста ситуація може виникнути із слюсарами, які обслуговують безліч об’єктів у містах, столярами, електромонтерами та чоловіками інших професій.

«Я проводила аналітику в лютому, і ми обговорювали те, що в Одесі та Чернівцях активно закликають жінок бути водійками не тільки трамваїв і тролейбусів, а саме автобусів. Здебільшого, якщо ми кажемо про водіїв, охоронців, комірників, будівельників, вантажників, то багато хто вважає їх суто чоловічими професіями. На деяких виробництвах так складається, що треба піднімати вантажі вагою близько 50 кг, тому за нинішніх умов є такий варіант виходу з ситуації як автоматизація, щоб жінка тільки натискала пульт. Фемінізація ринку праці на нас наступає, тільки дуже повільно», — каже експертка.

Вона звертає увагу на те, що, на жаль, зарплати жінок необґрунтовано менші зі чоловічі, крім того, є обставини, які можуть взяти жінку в «заручниці». Наприклад, коли керівництво дитячого садочка може вимагати від батьків забирати дитину, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

«Якщо жінка здійснює автобусний рейс, то вона ж не вкраде автобус, щоб забрати дитину…Тому існує велика кількість чоловічих професій. Але вже, наприклад, в охороні супермаркетів давно працюють жінки, керують обслуговуючою технікою у великих маркетах також і жінки. Крім того, вже є декілька великих компаній, що проводять власні водійські курси для жінок, котрі планують керувати фурами», — каже Тетяна Пашкіна.

Як виявилось, Держслужба зайнятості декілька місяців тому опублікувала затверджений Кабміном перелік професій, в яких жінки були недостатньо представлені, але тепер можуть їх опанувати для офіційного працевлаштування. Всі ці сфери, за даними експертів, відчувають тепер певний дефіцит робочої сили.

Жінкам було запропоновано бути зокрема столярами, електромонтерами, газосварниками, трактористами, автоелектриками.

