Дегустація вин та гастротури: чим Молдова може зацікавити українського туриста

Молдова — найближча наша сусідка і водночас країна, про яку найменше знають українці.

Молдова, незважаючи на карантинні обмеження, наполегливо запрошує до себе українських туристів. Кореспондент ТСН Олександр Загородний відважився під час пандемії на мандрівку до сусідньої країни.

Що можна скуштувати, випити і що побачити у маленькій державі, яка ніби поряд, але про яку українці дуже мало знають, йдеться 19 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

За маршрутом Київ-Кишинів-Київ літає авіакомпанія МАУ. Це найкоротший міжнародний її переліт, що займає менше години в один бік. Старший бортпровідник компанії Ігор Кобець розповідає, що цей рейс для компанії дуже вдалий, адже пасажирів завжди дуже багато.

Молдова — найближча наша сусідка і водночас країна, про яку найменше знають українці. Молдовани вирішили це виправити і організували екскурсійні програми, зокрема гастро- та винні тури. Захарій та Тетьяна Арама працювали у Сполучених Штатах та Європі, а два роки тому вирішили повернутися і відновити будинок родичів у селі. Говорять, що туристів вистачає і взимку, і влітку. Найчастіше до них на відпочинок приїжджають на вихідні. Сюди їдуть, щоб погуляти старим селом, подихати повітрям з лиману, або ж просто відіспатися, поїсти молдовських рогаликів.

Новини світу: що можна скуштувати, випити і побачити у Молдові

Вино у Молдові виробляють близько двох сотень виноробень. Крікова — флагман і гордість Молдови. Колекція вин Крікова нараховує більше мільйона пляшок, які зберігаються у 120 кілометрах тунелей у горі. На підземних вулицях та проспектах навіть стоять світлофори та дорожні знаки. Тут побудовані підземний кінотеатр, церква, монастир і неймовірних розмірів виносховище. Деяким пляшкам десятки років і коштують вони сотні євро.

Замок Мімі — нещодавно відновлена перлина Молдови, але хороші вина виробляють і в маленьких виноробнях, де також влаштовують туристам неймовірні шоу. Місцеві гіди годинами можуть розповідати, як вибрати і як правильно пити хороше вино.

На Дністрі влаштовують каякінг. Це вид спорту, водного туризму або активного відпочинку на воді з використанням невеликого персонального гребного судна — каяка. Навколо ніяких наглядачів, туристи самі гребуть, а на фініші власник презентує вже готовий кліп з цієї мандрівки, який він знімає дроном.

"Я почуваюся тут як вдома. Молодці молдовани, вони вміють організувати сервіс і красиво продати", — розповідає турист з України Арсен Федосенко.

Найчастіше молдовани їздять у дві країни — до Румунії та України, але вони також хочуть, щоб до них їхали й українці.

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