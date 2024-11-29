"Дехто вважає, що це станеться вночі": експерт назвав чергову загрозу для України

Після того, як очільник Кремля Путін пригрозив Україні новим ударом балістичною ракетою, яку він називає "Орешником", ситуацію та наявні загрози в коментарі для ТСН.ua охарактеризував колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Беремо аркуш та олівець та починаємо рахувати. Бойова частина того самого "Орешника" за різними оцінками від 1 до 2 тисяч кг. На фінальному етапі польоту та ракета розподіляється на 6 субчастин. Тобто фактично від 150 до 320 кг. реальна вага кожної з окремих бойових частин. Це чимало, але це менше, ніж у "Іскандера" чи "Кинджала", — каже експерт.

За його словами, одночасне застосування шістьох бойових головок по одній цілі призведе до серйозних руйнувань.

"Але вірити в ту маячню, яку поширив Путін, мовляв, сила удару буде дорівнювати силі удару ядерної бомби — це маячня. Потужність ядерної боєголовки вимірюється у кілотоннах та мегатоннах. Звісно, що будуть проблеми, але говорити про катастрофу в цьому контексті точно не варто", - зазначає Селезньов.

До цього він додає: "Друге. Чи є у нас можливість збивати ту ракету? На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла і летить до цілі — її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але, наскільки відомо з відкритих джерел, українські дипломати починають піднімати це питання".

На думку експерта, на фінальній ділянці підльоту до цілі цілком спроможні працювати по таким ракетам комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T.

"Спроможні ефективно знищувати", — уточнює Селезньов.

На питання про вірогідність застосування путінською армією такої ракети, Селезньов каже наступне: "Полігон Капустін Яр до завтра закритий. Є чимало прихильників "теорії змов", мовляв, цієї ночі має статись та сама ракетна атака з використанням балістики середньої дальності. "Орешника" чи краще сказати РС-26 "Рубіж". Виключати не можна".

При цьому Селезньов додає, що в разі застосування такої ракети Росією, світова спільнота, скоріш за все, вчергове висловить своє "глибоке занепокоєння".

"Вперше в історії людства РФ використала в бойовому режимі балістику середнього радіусу дії. Всі безпекові інституції проявляють свою повну імпотентність. Фактично немає реакції світової спільноти на те, що ворог вдався до такої провокації", — резюмує Селезньов.

"Ракета "Орешник" та таємничі жести Путіна: чому руки залишились нерухомими - Bild

Раніше повідомлялось про те, що Путін вибухнув погрозами.

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