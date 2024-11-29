"Дехто вважає, що це станеться вночі": експерт назвав чергову загрозу для України

Експерт звертає увагу, що прихильники "теорії змов" лякають ударом потужної ракети.
Після того, як очільник Кремля Путін пригрозив Україні новим ударом балістичною ракетою, яку він називає "Орешником", ситуацію та наявні загрози в коментарі для ТСН.ua охарактеризував колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.
"Беремо аркуш та олівець та починаємо рахувати. Бойова частина того самого "Орешника" за різними оцінками від 1 до 2 тисяч кг. На фінальному етапі польоту та ракета розподіляється на 6 субчастин. Тобто фактично від 150 до 320 кг. реальна вага кожної з окремих бойових частин. Це чимало, але це менше, ніж у "Іскандера" чи "Кинджала", — каже експерт.
За його словами, одночасне застосування шістьох бойових головок по одній цілі призведе до серйозних руйнувань.
"Але вірити в ту маячню, яку поширив Путін, мовляв, сила удару буде дорівнювати силі удару ядерної бомби — це маячня. Потужність ядерної боєголовки вимірюється у кілотоннах та мегатоннах. Звісно, що будуть проблеми, але говорити про катастрофу в цьому контексті точно не варто", - зазначає Селезньов.
До цього він додає: "Друге. Чи є у нас можливість збивати ту ракету? На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла і летить до цілі — її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але, наскільки відомо з відкритих джерел, українські дипломати починають піднімати це питання".
На думку експерта, на фінальній ділянці підльоту до цілі цілком спроможні працювати по таким ракетам комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T.
"Спроможні ефективно знищувати", — уточнює Селезньов.
На питання про вірогідність застосування путінською армією такої ракети, Селезньов каже наступне: "Полігон Капустін Яр до завтра закритий. Є чимало прихильників "теорії змов", мовляв, цієї ночі має статись та сама ракетна атака з використанням балістики середньої дальності. "Орешника" чи краще сказати РС-26 "Рубіж". Виключати не можна".
При цьому Селезньов додає, що в разі застосування такої ракети Росією, світова спільнота, скоріш за все, вчергове висловить своє "глибоке занепокоєння".
"Вперше в історії людства РФ використала в бойовому режимі балістику середнього радіусу дії. Всі безпекові інституції проявляють свою повну імпотентність. Фактично немає реакції світової спільноти на те, що ворог вдався до такої провокації", — резюмує Селезньов.
Раніше повідомлялось про те, що Путін вибухнув погрозами.
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