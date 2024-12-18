Декілька країн хочуть відправити війська до України: хто саме і коли це реально

Які країни можуть відправити свої війська та що про це думають у Трампа – в ексклюзиві TSN.ua.

Декілька країн можуть відправити свої війська до України? Це запитання вже тривалий час цікавить українців і не тільки. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО та лідерами ЄС, обговорюватимуть саме розгортання європейських військ в Україні. Вони мають забезпечувати сталість режиму припинення вогню. Західні ЗМІ пишуть, що саме такою була умова Дональда Трампа. Більше того, Німеччина вже заявила, що готова відправити миротворців до України, але є умова. Тож, наскільки всі ці розмови про європейських військових в Україні реальні? Які країни можуть відправити свої війська та що про це думають у Трампа – в ексклюзиві TSN.ua.

Зустріч Зеленського з лідерами ЄС

Останнім часом у західних медіа активно обговорюється можливість розміщення європейських військ в Україні, особливо в контексті потенційного припинення вогню та мирних переговорів.

Президент України 9 грудня заявив: "Україна може подумати й попрацювати над позицією Емманюеля Макрона, який пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, щоб гарантувати безпеку, поки Україна не в НАТО".

Також читайте Не впрягайте коня позаду воза: експосол у США про ідею залучити миротворців до України

А вже 18–19 грудня у Брюсселі Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте, прем’єром Британії Кіром Стармером і лідерами ключових країн ЄС. І як повідомляє видання Politico, на порядку денному щонайменше три головні питання: шляхи врегулювання війни й пов’язані з цим мирні плани (зокрема й ті, що пропонує команда Трампа), гарантії безпеки в разі припинення вогню та можливе розгортання європейських військ в Україні.

На цій зустрічі, організованій Марком Рютте, як пише Reuters, не ухвалять якихось конкретних проривних рішень. Це буде радше звіряння годинників перед інавгурацією Дональда Трампа, який може перекинути весь тягар військової та фінансової підтримки України на плечі європейців.

Причому питання про можливість появи європейського миротворчого контингенту планує винести на обговорення західних лідерів та очільників саме президент Франції Еммануель Макрон. Хоча президент Фінляндії Александр Стубб радить не забігати наперед, адже це потребуватиме дозволу ООН, а там, як відомо, Росія і Китай як постійні члени Радбезу мають право вето й можуть заблокувати будь-яке рішення. До того ж, за словами високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас, перш, ніж говорити про європейські миротворчі війська в Україні, треба досягти миру, на що Росія не налаштована.

Розміщення європейських миротворчих чи моніторингових військ на лінії розмежування, як нещодавно повідомляло видання The Wall Street Journal, пропонує Трамп у своєму плані врегулювання війни Росії проти України, який ще формується. Ці сили слідкуватимуть за дотриманням режиму припинення вогню. Деякі ЗМІ писали, що можливість появи європейського контингенту в Україні Еммануель Макрон обговорював із прем’єром Польщі у Варшаві 12 грудня. Після цього Дональд Туск заявив: поки що свої війська Польща відправляти не збирається.

Що кажуть у Трампа?

Трамп заявив, що його команда вже досягла деякого прогресу щодо шляхів припинення війни в Україні. Згідно з повідомленнями The Wall Street Journal, новообраний президент США запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Ця пропозиція передбачає, що Європа відіграватиме ключову роль у забезпеченні стабільності в регіоні. Проте навряд чи це буде мандат ООН, адже домовленості про започаткування миротворчої місії для відправлення до України не досягнути, поки Росія та Китай мають там право вето. Малоймовірно, що це будуть НАТОвські війська, бо Угорщина, Словаччина та багато інших країн просто заблокують це рішення. Ймовірно, це має бути європейська озброєна (миротворча) місія, до якої обов’язково мають увійти сили Британії та Франції – двох ядерних країн. Можлива також участь країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які безпосередньо межують з Росією та Білоруссю. Наприклад, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вже заявив про готовність направити італійські сили до України, якщо угода з Росією передбачатиме контрольовану лінію зіткнення сторін. Також таку заяву 17 грудня зробив і Берлін. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Росія мають схвалити мандат для миротворців. Однак, він підтримав європейських політиків, заявивши, що надто рано ухвалювати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

Також читайте Чи відправить Трамп американських миротворців до України: експерт зі США відповів

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль", – сказав Пісторіус.

Міністр зазначив, необхідно, щоб і Україна, і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких.

"З моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", – зазначив він.

Відправити війська, щоб зупинити агресію

Можливість поразки України має серйозні наслідки для Європи: лідери ЄС повинні відправити військових, щоб зупинити агресію Росії. Про це пишуть експерти Центру аналізу європейської політики (CEPA). Аналітики Програми трансатлантичної оборони та безпеки CEPA пишуть, цитую, що хоча заява президента Франції Макрона про можливість відправлення військ стривожила деяких сусідів, вона водночас відображає консенсус серед європейців щодо того, що перемога Росії означатиме серйозну поразку для всіх. Експерти зазначають, що європейські лідери зараз терміново думають про можливу зміну адміністрації США, оскільки їхні власні військові повідомляють, що вони не готові до широкомасштабних бойових дій.

Проте у Європи є варіанти, що виходять за рамки НАТО. Європейський Союз з 2013 року намагається втілити в життя концепцію стратегічної автономії ЄС. Цей незалежний підхід передбачає розв'язання таких питань, як демократія, економіка і безпека в рамках Спільної політики безпеки і оборони.

Зростаючий ризик поразки України, якщо постачання озброєнь продовжуватимуть сповільнюватися, є реальним. Лідери ЄС мають скористатися своєю стратегічною автономією, відправивши війська до України, наголошують аналітики.

Використання військ ЄС

Від 2003 року ЄС розгорнув 37 військових місій під прапором ЄС на трьох континентах, що дозволяє їм допомагати Україні в місіях, починаючи від логістики і закінчуючи охороною українсько-білоруського кордону або захистом великих українських міст на захід від річки Дніпро від російської агресії. Будь-які передові сили ЄС звільнили б українські підрозділи для використання на фронті, сприяючи збільшенню бойових сил. Пасивна підтримка дозволила б ЄС реформувати українську логістику та розмістити технічне обслуговування ближче до лінії фронту, а не передислокувати активи до Польщі та Румунії для ремонту. Більш активні місії можуть включати: забезпечення безпеки кордонів, охорону великих міст або зони ППО на захід від Дніпра. Такі дії не дадуть Росії відкрити ще один фронт із Білорусі та зупинять атаки крилатими ракетами та безпілотниками проти українських цивільних осіб та критичної інфраструктури. Будь-яке розгортання ЄС дасть рішучий сигнал Москві та Вашингтону, що це сила, яку слід сприймати серйозно. Звичайно, використання військових сил вимагатиме чіткого повідомлення Путіну про те, що операції ЄС не будуть ескалаційними, оскільки сили ЄС проводитимуть лише оборонні операції.

Коаліція з 5-8 країн

Нагадаємо, що ще в лютому 2024-го Макрон неочікувано заявив про можливість появи західних військ в Україні. Проте майже одразу це спростували в Італії, Німеччині та США. Навіть тодішній французький міністр потім зауважив: навіть якщо військових Франції і відправлять до України, то участі в бойових діях вони не братимуть. Однак у травні Макрон знову заговорив про західні війська в Україні у разі цитую: "якщо б росіяни прорвали лінію фронту, й Київ надіслав відповідний запит". Напередодні ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, який мав стати тріумфом президента Байдена (хоча насправді цей саміт обернувся для нього провалом), тема з європейською чи миротворчою місією в Україні затихла. Проте після обрання Трампа 47-м президентом США ці розмови поновилися з новою силою.

Напередодні візиту Макрона до Варшави у четвер, 12 грудня, Reuters повідомляв, що потенційно в Європі розглядають коаліцію з 5-8 країн, які можуть сформувати миротворчу чи моніторингову місію для відправлення до України, але лише за умови припинення вогню та досягнення мирної угоди з Росією. В ЗМІ навіть з’являлася цифра – 40 тисяч військових. Проте, де на це шукати гроші, чи будуть ці миротворці добре озброєні та чи матимуть мандат від своїх урядів відкрити вогонь у відповідь проти росіян? Зараз на ці запитання відповідей немає.

Дійсно, надіслати до України європейський миротворчий чи моніторинговий контингент простіше. На це не потрібна згода НАТО. Але навряд чи Росія погодиться на створення демілітаризованої зони по обидва боки лінії розмежування, що передбачає план Трампа, ще й на присутність там європейського миротворчого контингенту. Адже що заважатиме Путіну почати погрожувати Емманюелю Макрону чи Кіру Стармеру вдарити по їхніх військах в Україні "Орешніком" чи тактичною ядерною зброєю? Щоб мінімізувати ризики, США мають дати свої гарантії безпеки не лише Києву, а й європейському контингенту в Україні. Але чи готовий до цього Трамп? Загалом, хоча ідея розміщення європейських військ в Україні активно обговорюється, її реалізація потребує подальших дипломатичних зусиль та узгоджень на міжнародному рівні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон має намір винести на обговорення лідерів Євросоюзу питання щодо розміщення миротворчої місії на території України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КІЛЬКА КРАЇН ХОЧУТЬ ВІДПРАВИТИ ВІЙСЬКА В УКРАЇНУ! Хто саме і коли це реально?!

Читайте також: