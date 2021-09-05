Декларування статків: що таке "податкова амністія" та навіщо її вигадали

Декларування статків: що таке "податкова амністія" та навіщо її вигадали

Йдеться зовсім не про олігархів. Податкову амністію вигадали саме для нас з вами.

І поки ми були у відпустці — ви закидали нас зображеннями про те, що, нібито, негайно потрібно перевірити свої банківські карти, бо туди кожному начебто мають компенсувати ПДВ. Ніяким таким закликам не вірте! Вашою довірою хочуть скористатися шахраї! Їх навіть відстежити важко, бо сервери найчастіше виявляються в Росії.

Нікому, в жодному випадку, не називайте номер вашої карти. І вже точно не називайте "оті три циферки" на її зворотному боці. Бо інакше знімуть ці хитрі ділки всі ваші заощадження!

Утім, масовий інтерес до схожих повідомлень зрозуміти можна. Бо на початку осені держава точно пропонує нам нові правила гри на податковому полі. А от радіти їм, чи боятися? І чи зачепить особисто вас так звана "податкова амністія"?

Про це йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Тут зовсім не про олігархів. Податкову амністію вигадали саме для нас. Тих, хто отримує зарплату у конверті, або здає квартири в оренду неофіційно, або щось продає в інтернеті, однак як підприємець не зареєстрований, або заробітчан, що заробляють в твердій валюті, а сюди пересилають гроші. Так от зараз вам пропонують показати усе нажите добро. А держава обіцяє закрити на це очі. За символічну плату, звісно.

На все, що заховане в Україні, —5 відсотків, за кордоном — 9%, на облігації 2,5%. Це набагато менше, ніж платять ті, хто працює офіційно — 18%. Щоправда, є один нюанс. Ось зразок декларації, де вам доведеться розкритись по повній. Показати усі гроші, до речі готівку спершу треба віднести в банк, будинки, авто, яхти, антикваріат, каблучки і земельні ділянки. Усе записати, порахувати, скласти і заплатити за кожен задекларований предмет. На все про все маєте рік часу. Другої спроби не буде. Але є бонус — стояти в чергах в податковій не доведеться.

"Держава дала можливість громадянам нікуди не ходити, а сидячи вдома зайти в свій електронний кабінет і в електронному вигляді заповнити цю спеціальну декларацію. Податкова служба не перевірятиме і не питатиме платника джерела походження цих коштів", — говорить заступниця директора департаменту податкового адміністрування Тетяна Мігас.

Новини тижня: що таке "податкова амністія" та навіщо її вигадали

Посадовці в один голос твердять, у майбутньому це значно спростить вам життя. Пам’ятаєте лякалку від Міністра фінансів Сергія Марченка? Просто зараз у цих кабінетах думають, що податкова зробить з вами наступного року, якщо ви проігноруєте амністію капіталів.

І так по кожній великій покупці, яка не збігається з вашим офіційним доходом. Ну а далі, цілком ймовірно, у вас почнеться біганина по судах. Ухилення від сплати податків — це в Україні кримінал.

Але є тут ще одна мета, про яку в інтерв’ю посадовці не говорять. За приблизними підрахунками, українці ховають під матрацами, в нерухомості і автівках десь 50 мільярдів доларів. Для розуміння, уся державна скарбниця в півтора рази тонша. Легалізація цих грошей, розраховують в Мінфіні, матиме значний економічний ефект.

І ми тут далеко не новачки. 2015-го щось подібне зробили італійці. Тоді їхній бюджет отримав майже 5 мільярдів додаткових коштів. Щоправда, самі українці, на відміну від можновладців, поки сумніваються в успіху податкової амністії.

Податкова амністія вже стартувала. Усе менше днів лишається на те, щоб цю декларацію подати. І якщо ви вже перераховуєте, скільки 100-доларових купюр лежить у заначці на чорний день, хай вас зупинить нова сенсаційна заява від міністра фінансів.

"90% громадян взагалі це не стосується", — сказав міністр.

Так-так, вам не почулося. Якщо ви отримуєте офіційну зарплату, знімаєте її, потім міняєте у валюту, бо вам так зручніше, хай лежать, якщо грошей у вас менше, ніж 400 тисяч гривень, якщо тільки одна квартира, один будинок і одна автівка — то ні одноразове декларування, ні сплата податку над вами не висить. І ви входите у ті 90% відсотків тих щасливчиків про яких говорить міністр.

Та й сама декларація — справа добровільна. Хочеш подаєш, хочеш — ні. І скільки грошей особисто ви вважаєте за потрібне легалізувати — теж. Ну а зважаючи на "довіру" українців до правил гри, які пропонує держава і на ходу їх змінює, можна вже уявити як пройде податкова амністія. Ось вам свіженька статистика від податкової. За 5 днів були лише кілька спроб подати декларацію. І не виключаю, що це мої колеги журналісти намагались розібратись, як це працює.

Нагадаємо, що від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

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