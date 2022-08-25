Декомунізація по-одеськи: на фасаді залізничного вокзалу прибрали 70-річний барельєф з орденом Леніна

Щоправда, старий барельєф не демонтували, а лише затулили банером із тризубом.

В Одесі на фасаді залізничного вокзалу - після 70-ти років існування - нарешті прибрали барельєф з орденом Леніна.

Про це 25 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Радянську символіку замінили тризубом.

Щоправда, старий барельєф не демонтували. Він так і залишився висіти - його лише затулили банером.

Чи демонтуватимуть ленінський орден - наразі невідомо.

Ще місяць тому на сторінці проєкту "Декомунізація. Україна" з'явилася інформація, що "Укрзалізниця" відмовлялася від демонтажу радянського символу. Мовляв, його не можна розглядати окремо від будівлі-пам'ятки, і цей декоративний елемент має високу культурну, архітектурну та історичну цінність.

Нагадаємо, у Києві перейменовано 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

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