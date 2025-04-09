Декомунізація в Україні: чому й досі не перейменували Дніпропетровську та Кіровоградську області

Декомунізація в Україні

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Рівно 10 років томe Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію. Вже за місяць документ підписав президент і радянські вожді, воєначальники та силовики опинилися поза законом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

9 травня 2015 року. Верховна Рада ухвалює пакет із чотирьох законів. І хоча до цього моменту в Україні уже формально існував ряд декомунізаційних законів — далеко не все із них виконувалось.

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«Процес декомунізації, а фактично, осмислення злочинів комуністичного режиму залишався незавершеним, не артикульованим на найвищому рівні. Важлива деталь, що і нацизм до 2015 на такому рівні не був засуджений», — каже Антон Дробович.

Окрім закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, було ще три закони. Закон про увічнення пам’яті, про вшанування пам’яті борців за незалежність України з відповідним статусом. Та закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який знову ж таки вносив зміни в ту вже усталену радянську чи пострадянську парадигму відзначення так званої перемоги в «великій отечественній війні», тобто він вносив зміни. І закон про доступ до архівів радянських органів державної безпеки.

Декомунізація у Києві

Перші роки після прийняття закону стали справжнім зразком швидкої декомунізації. За цей час перейменували понад 51 тисячу вулиць та демонтували майже дві з половиною тисячі пам’ятників діячам тоталітарної епохи.

Декомунізація дісталася і назв населених пунктів. Близько тисячі населених пунктів, районів переназвали. Вдалося повернути близько 300 історичних назв, тобто питомих українських історичних назв населених пунктів, які були змінені після встановлення радянської влади на територію України. Так на мапу України, наприклад, повернувся Вараш, Бахмут та Лиман. Показово, що чимало українців про справжні назви своїх міст навіть нічого не знали. І фактично з нуля почали вчити історію. Інша частина міст отримала українські назви. Наприклад, Кропивницький і Дніпро.

2015 року в Україні була заборонена і комуністична партія. До слова, чимало її представників нині в Росії і на тамтешніх каналах критикують Україну. Але і супротив декомунізації теж мав місце. По усій Україні періодично відбувалися суди, які оскаржували рішення про перейменування. А на тій же Одещині, згадує громадський активіст Артем Карташов, це набувало просто нереальних масштабів.

Тоді якось гуртом додавили, суди скасували всі незаконні рішення. Проросійські політсили не раз влаштовували мітинги і в столиці, із закликами «аби історію не чіпали».

2022 року перше, що узявся робити окупант — прибирати українські назви. Тому після початку повномасштабного вторгнення декомунізація отримала новий поштовх. Міста та села кинулись перейменовувати та прибирати те, що не встигли раніше. У столиці — зник пам’ятник Щорсу, Батьківщина-мати отримала Тризуб замість зірки, а Арка дружби народів позбулася назви і надуманого міфу навколо себе. А однойменна станція метро отримала нове ім’я.

З іншого боку — через російське вторгнення в Україні досі залишається Дніпропетровська та Кіровоградська області. Їхнє перейменування вимагає змін до Конституції, які не можливі під час військового стану. Перейменування чекають понад 200 населених пунктів.

Дата публікації 12:33, 09.04.25 Кількість переглядів 59 ТСН День новини 9 квітня. Наслідки атак на Дніпро і Харків! Жалоба Кривого Рогу! Просування ворога

У тій же столиці навіть на будівлі КМДА досі є радянська символіка. Не завершені дискусії щодо деяких українських діячів, що були комуністами. Або ж історія про переосмислення окремих пам’яток. Але такі суперечки, певні історики, навіть на користь.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 9 квітня. НАСЛІДКИ АТАК НА ДНІПРО і ХАРКІВ! ЖАЛОБА КРИВОГО РОГУ! ПРОСУВАННЯ ВОРОГА