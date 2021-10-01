Делікатес на кордоні: у Сумській області патруль виявив 16 контейнерів червоної ікри з РФ

Товар був незаконно переміщений з території Росії.
Понад півтора центнери червоної ікри виявили поблизу кордону з Росією на Сумщині. Патруль, що обходив територію в Шосткинському районі, натрапив на 16 контейнерів.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 жовтня.
Кожен був обмотаний клейкою стрічкою та опечатаний. Всередині були запаяні пакети з делікатесом, виробленим у російському Южно-Сахалінську. Хто саме незаконно переправив ікру через кордон та кому належав вантаж – встановлюють слідчі.
“Товар незаконно був переміщений з території Росії на територію України. Наразі вантаж червоної ікри доправлено до прикордонного підрозділу, у встановленому порядку буде переданий працівникам податкової служби”, - сказав Роман Ткач, речник сумського прикордонного загону.
Нагадаємо, українських контрабандистів з літаком затримали у Молдові, тепер їм загрожує ув'язнення.