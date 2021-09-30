"Дельта" схожа на ротавірус: лікарка Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні

"Дельта" схожа на ротавірус: лікарка Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні

За словами Світлани Гук, хворі на новий штам коронавірусу - дуже різні, чіткої закономірності немає.

Люди в усьому світі стурбовані через штам коронавірусу "Дельта". На думку ВООЗ, найбільша проблема, яку становить "Дельта"-варіант COVID-19, — це його висока заразність. Усюди, де виявляють цей тип коронавірусу, він швидко передається від людини до людини.

За даними UNICEF, "Дельта" приблизно удвічі заразніший за попередні варіанти. Однак уже звичні запобіжні заходи — уникання скупчення людей, дотримання дистанції та носіння масок — працюють і проти нього.

ТСН.ua зібрав найпоширеніші запитання про штам "Дельта". На них у бліцінтерв'ю відповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторноі медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

Які люди наразі потрапляють до стаціонару, з якими хронічними хворобами, що їх об'єднує?

Пацієнти, як і раніше, дуже різні. Зустрічаються важкі пацієнти середнього віку, умовно здорові, бувають і люди похилого віку, з букетами хронічних хвороб, з цукровим діабетом, серцево-судинними проблемами та іншими. Чіткої закономірності немає.

Як перебігає "Дельта": які основні симптоми захворювання, особливості?

"Дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірсну інфекцію – незначні катаральні явища, проноси. Таких проявів в минулому майже не було. Але і звичайне першіння у горлі з невеликим нежитем теж можуть бути проявами "Дельта"-штаму.

Скільки лікується коронавірус вдома і в стаціонарі?

Якщо ми говоримо про легкий перебіг вірусної інфекції, тобто пацієнт перебуває вдома, немає потреби в госпіталізації – найчастіше протягом двох тижнів він одужує. Якщо ж хвороба перебігає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт перебуває в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше.

На який день хвороби люди потрапляють до стаціонару?

Ми найчастіше бачимо суттєве погіршення стану, що потребує госпіталізації, на 5-7 день, а у пацієнтів зі зниженою реактивністю – можливо пізніше, після 10 дня хвороби.

Як лікувати коронавірус вдома, яких помилок не потрібно припускатися?

Як і раніше, у випадку циркуляції попередніх штамів рекомендовано вдома використовувати жарознижувальні за потребою, коли температура тіла перевищує 38°C, вітаміни С, Д та цинк все ще не втрачають своїх амбулаторних позицій. Важливо достатньо пити: тим більше, чим вища температура, щонайменше 30-40 мл води на кг ваги на добу. До грубих, інколи, на жаль, фатальних помилок можна віднести самостійне використання гормонів, антикоагулянтів, антибіотиків. Препарати цих груп має призначати лише лікар, бо важливо не тільки робити це вчасно, не раніше, не пізніше від необхідного, але і дози можуть бути дуже різними для різних пацієнтів. Ще одна помилка – пізнє звернення по допомогу, коли сатурація вже досягає критично низьких показників. Тож, якщо протягом хвороби відбувається зниження сатурації крові, нижче 92-94%, - час звертатись по допомогу, не залишатись один на один з ситуацією.

Чи зустрічався вам повторний COVID? Є пацієнти, які вдруге потрапили до лікарні?

Випадки повторного зараження зустрічаються, але дуже рідко, а госпіталізація з повторним COVID-19 в моєму досвіді – лише одна.

Чи є серед ваших пацієнтів вакциновані, якщо так, як у них перебігає коронавірус?

Є. Але повністю вакцинованих пацієнтів з діагностованим COVID-19 - небагато. Важких з них - ще менше. Вік пацієнтів різний, жодної закономірності.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження всього курсу вакцинації.

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